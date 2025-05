Bruna Biancardi faz ensaio na reta final da 2ª gravidez com Neymar

A influenciadora digital Bruna Biancardi, 31, realizou um ensaio fotográfico para celebrar a reta final de sua segunda gravidez com o jogador de futebol Neymar, 33. As imagens foram publicadas nesta segunda-feira (19) em seu perfil no Instagram.

Nas fotos, Bruna aparece usando um vestido quase transparente, que realça o contorno de sua barriga. A peça é assinada pelo Atelier Elisa Lima, especializado em vestidos de alto luxo sob medida. Em uma das imagens, ela posa ao lado de seus dois cachorros.

Entre idas e vindas, Bruna e Neymar Jr. estão juntos desde 2021. Em dezembro de 2024, anunciaram a espera de Mel. Além de Mavie, 1 ano, primogênita do casal, o jogador também é pai de Davi Lucca, 13, e Helena, de nove meses, frutos de relacionamentos anteriores.

Recentemente, Bruna revelou ao MaterniDelas, programa do canal PodDelas, comandado por Tata Estaniecki e Claudia Raia, que tem vontade de aumentar a família e ter mais um filho com o jogador do Santos.