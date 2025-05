Acadêmicos da Ponta da Areia anuncia Danilo Cezar como novo intérprete oficial

A Acadêmicos da Ponta da Areia dá um passo importante rumo ao próximo carnaval e anuncia a contratação do intérprete Danilo Cezar, um dos grandes nomes do samba-enredo da atualidade, com uma trajetória em ascensão no carnaval capixaba e carioca.

Natural do Espírito Santo, Danilo Cezar iniciou sua trajetória musical ainda na infância. Aos seis anos, já encantava com as primeiras notas ao violão, demonstrando o talento musical. Aos 14 anos, compôs sua primeira canção, movido pelo amor à música, à leitura e à escrita, paixões que definiriam seu caminho como cantor, compositor e educador.

Leia também:

Papa no Brasil? Alckmin convida Leão XIV para visitar Belém

Integrante do PCC preso na Bolívia é levado para presídio em Brasília

Com mais de duas décadas de dedicação à música, Danilo coleciona atuações como professor de canto, regente de coral, produtor musical e intérprete oficial de samba-enredo, além de formação acadêmica em instituições de renome como o NIC – Núcleo Integrado de Canto, a FAMES – Faculdade de Música do Espírito Santo e a escola do professor Adoniran. Teve como mestres nomes como Elaine Rowena, João Schmid e Cláudio Modesto.

Dono de uma voz marcante, Danilo também brilhou fora da avenida, com atuações em espetáculos como o Auto de Frei Pedro Palácios e a Paixão de Cristo na Basílica de Santo Antônio, além de apresentações no Festival de Inverno de Domingos Martins, no Sesc Guarapari e no Miss Espírito Santo 2008, ao lado de Hariton Nathanailidis.

No carnaval, Danilo começou sua história no Espírito Santo como intérprete oficial de escolas como Rosas de Ouro, Pega no Samba, Unidos da Piedade, Jucutuquara e Novo Império, acumulando mais de 12 premiações, incluindo Tamborim de Ouro, Troféu Faisão de Ouro, Troféu Amaces e honrarias da Assembleia Legislativa do ES e da Câmara Municipal de Vitória.

Em 2022, deu um salto para o cenário nacional ao ser anunciado como intérprete oficial da Acadêmicos do Sossego, do Carnaval do Rio de Janeiro, com estreia no Acadêmicos de Niterói. Em 2023, assumiu os microfones da Acadêmicos de Vigário Geral, conquistando notas máximas e o Prêmio Tupi Carnaval Total, um dos mais respeitados do carnaval carioca.

Agora, Danilo Cezar chega à Acadêmicos da Ponta da Areia com a missão de conduzir a escola com sua voz potente, carisma e experiência.

“Quero levar alegria através da minha voz, representar a Caçulinha de Niterói com humildade e paixão… é comigo mesmo! Vamos tacar fogo! Agradeço de coração ao convite do presidente Gustavo Soares. Estou pronto para corresponder às expectativas e, quem sabe, levar a escola ao título”, declarou Danilo.

O presidente da agremiação, Gustavo Soares, também celebrou a chegada do novo intérprete:

“Eu desfilei na Acadêmicos de Niterói em 2022, a convite do presidente na época, Hugo Jr., e vi o Danilo cantando. Gostei muito do estilo dele e, em 2026, terei a honra de tê-lo aqui na Ponta da Areia. Desejo boas-vindas ao Danilo e tenho a certeza de que a contratação do mesmo pela nossa escola aumenta ainda mais o nível do Carnaval da cidade de Niterói. Seja bem-vindo!”