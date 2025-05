Papa no Brasil? Alckmin convida Leão XIV para visitar Belém

Depois de mais de uma década, o Brasil pode voltar a receber a visita de um Papa em 2025. Neste domingo (18), o vice-presidente Geraldo Alckmin entregou ao Papa Leão XIV uma carta, assinada pelo presidente Lula, com um convite para que o pontífice participe da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP 30, que acontece em Belém, no Pará, em novembro.

O vice esteve no Vaticano para representar o Brasil na missa inaugural do pontificado. Seu encontro com o Leão XIV foi breve; Alckmin beijou a mão do líder religioso e deixou a carta. “Levo o convite do nosso presidente para que Sua Santidade esteja presente na COP 30, em Belém do Pará, uma vez que a preocupação ambiental é uma das prioridades do pontificado. O novo Papa traz a missão de semear a paz e encher o mundo de esperança”, escreveu o político nas redes sociais.

Leia também:

➢ Bombeiros seguem combatendo incêndio em estaleiro, em Niterói, desde a tarde de sábado (17)

➢ Primeira pré-lista de Carlo Ancelotti pela Seleção tem seis nomes do Flamengo

Realizada anualmente para discutir soluções globais para a crise climática, a reunião da COP 30 vai acontecer na Amazônia pela primeira vez esse ano. Caso o Leão XIV venha ao evento, essa será a primeira visita de um Papa ao Brasil desde 2013, quando o Papa Francisco esteve no Rio de Janeiro para celebrar a Jornada Mundial da Juventude.