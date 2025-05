Com música, poesia e dança e artes plásticas, Dom Sarau homenageia mães nesse sábado (17) em SG

Nesse sábado (17), o polo gastronômico Bistrô D'Avó, na Rua Nilo Peçanha, 18, no Centro de São Gonçalo, abre as porta para receber uma edição especial do grupo cultural Dom Sarau, que reúne artista da região, ligados à música, dança, poesia, literatura e artes plásticas, para apresentações periódicas, como forma de de difundir essas ações ao público em geral.

Desde 10h, os artistas estão se apresentando, com entrada franca. Essa edição foi especialmente preparada para homenagear as mães, em função da passagem das celebrações para elas, tradicionalmente comemoradas no mês de maio. A coordenadora do Dom Sarau, a poetisa, cantora, compositora e produtora Lígia Helena de Carvalho, anunciou que o repertório de apresentações será bastante variado. com o microfone aberto a quem quiser comparecer e se apresentar no Espaço Mix do Bistrô D'Ávó.

Dom Sarau | Foto: Divulgação

O evento tem as seguintes presenças confirmadas:

● Abertura com Projeto Acústico das Plêiades

● Beca Carvalho

● Alexandro Costa, Débora Rosa, Samuel Rosa

● Maria do Rosário

● Dan Christovam (Oyá Mãe senhora dos ventos e tempestades)

● Francisco Brandão

● Ana Ledig

● Priscila Souza

● Décio Machado

● José Terra

●Angela Moreira

● Gessé Viana