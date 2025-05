Jovem morre durante posição “69” em Recife; suspeita é de asfixia

As autoridades estão preservando a identidade do jovem morto e da namorada - Foto: Reprodução

Um jovem morreu durante uma relação sexual com a namorada na cidade do Recife, em circunstâncias que indicam possível asfixia mecânica após a prática conhecida como “69”. O caso, ocorrido recentemente, está sendo investigado pela Polícia Civil e repercute amplamente nas redes sociais.



As autoridades estão preservando a identidade do jovem morto e da namorada. Segundo as investigações, quando a mulher percebeu que havia acontecido alguma coisa com o namorado, chamou o SAMU, mas os socorristas chegaram e encontraram o jovem já sem vida.



A Polícia Civil de Pernambuco já abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da morte e também realizou exames periciais no local. O corpo do jovem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para atestar oficialmente a causa da morte.