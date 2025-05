São Gonçalo muda trânsito do Barro Vermelho para procissão nesta terça-feira

A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo realizará alterações no trânsito do Barro Vermelho nesta terça-feira (13) para a realização da procissão em homenagem à Nossa Senhora de Fátima, realizada pela Paróquia Nossa Senhora de Fátima, que fica no bairro. As alterações de trânsito começarão a valer às 18h30 e se estenderão até o final do evento, por volta das 21h do mesmo dia.

Na Rua Dr. Getúlio Vargas, no Barro Vermelho, serão interdição três faixas de rolamento. O trânsito de veículos seguirá da seguinte forma:

– Sentido Niterói: Trânsito será desviado para a Rua Dr. Jurumenha.

– Sentido São Gonçalo: Trânsito seguirá em uma faixa de rolamento pela Rua Dr. Getúlio Vargas, no trecho compreendido entre a Praça do Barro Vermelho e o Posto Barreiras.

– Rua Primeiro de Maio: o trânsito seguirá em sentido único, no sentido Pita (Niterói).

Vale destacar que equipes da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes e da Guarda Municipal darão apoio durante a procissão.