Trânsito lento marca manhã de segunda-feira na Ponte Rio–Niterói e BR-101

Os motoristas que trafegam pela Ponte Rio–Niterói, na manhã desta segunda-feira (12 de maio), precisam ter muita calma, pois o trânsito apresenta lentidão em diversos trechos da via.

Há lentidão nos acessos à subida do vão central e na saída para o Gasômetro, com tempo estimado de 20 minutos para a travessia, enquanto a pista no sentido Niterói está com fluxo normal de 13 minutos. Atualizações foram feitas por volta das 8h16, com informações da concessionária Ecovias Ponte, responsável pelo controle do tráfego na ponte.

O cenário não está muito diferente na BR-101, que apresenta lentidão no sentido Rio de Janeiro, entre o km 311 (São Gonçalo) e o km 322 (Niterói), próximo à Avenida do Contorno, de acordo com a Arteris Fluminense, por meio da rede social X.