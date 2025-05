São Gonçalo abre inscrições para capacitação em Educação Ambiental

A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com a Secretaria de Educação, abre nesta segunda-feira (12) as inscrições para o Curso de Capacitação em Educação Ambiental, voltado aos professores da Educação Infantil e dos Ensinos Fundamental I e II da rede pública municipal, além da comunidade acadêmica. Com realização marcada para o dia 30 de maio, no Teatro Municipal de São Gonçalo, o curso acontecerá em dois turnos (manhã e tarde) e terá carga horária de 4 horas.

A programação será composta por palestras temáticas ministradas por especialistas da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes. O objetivo da iniciativa é qualificar os docentes para atuarem como multiplicadores da consciência ambiental nas escolas, contribuindo para a formação de uma geração mais comprometida com a sustentabilidade e os desafios ambientais contemporâneos.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos, a capacitação representa um passo importante na articulação entre educação e sustentabilidade.

"A formação dos professores é fundamental para garantir que as questões ambientais sejam abordadas de forma eficaz e contextualizada nas salas de aula. O curso é uma oportunidade de fortalecer o compromisso do município com a construção de uma sociedade mais consciente e responsável com o meio ambiente", destacou o secretário.

A iniciativa está alinhada à Lei nº 1.145/2020, que institui o Sistema Municipal de Educação Ambiental, reforçando a importância da formação continuada dos educadores diante da atual crise climática e da necessidade de ações locais de preservação, além de integrar o Programa Municipal de Educação Ambiental (ProMEA São Gonçalo), em conformidade com a Resolução Conjunta SEAS/INEA Nº 039/2021.

As inscrições estão abertas entre os dias 12 e 26 de maio e devem ser realizadas pelo link: https://bit.ly/CursoEducacaoAmbientalSG.

Curso de Capacitação em Educação Ambiental

Dia: 30 de maio de 2025

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo (Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, Centro - São

Gonçalo/RJ)

Horário: 8h às 16h30 (turnos manhã e tarde)

Programação

Turno da manhã

8:00 – 8:30 Credenciamento

8:30 – 8:45 Abertura Oficial do evento

8:45 – 9:00 Apresentação da E.E. Municipalizada Itaitindiba

9:00 – 9:30 Palestra: O papel da Educação Ambiental (EA) nas escolas: fomento à cidadania

9:30 – 10:00 Palestra: Gestão de áreas verdes e Unidades de Conservação (UC’s)

10:00 – 10:30 Palestra: Biodiversidade local: práticas interdisciplinares

10:30 – 11:00 Palestra: Poluição e degradação ambiental

11:00 – 11:30 Palestra: Meio Ambiente e bem-estar

11:30 – 12:00 Encerramento/ Entrega dos certificados

Turno da tarde

13:00 – 13:15 Credenciamento

13:15 – 13:45 Palestra: O papel da Educação Ambiental (EA) nas escolas: fomento à cidadania

13:45 – 14:15 Palestra: Gestão de áreas verdes e Unidades de Conservação (UC’s)

14:15 – 14:45 Palestra: Biodiversidade local: práticas interdisciplinares

14:45 – 15:15 Palestra: Poluição e degradação ambiental

15:15 – 15:45 Palestra: Meio Ambiente e bem-estar

15:45 – 16:15 Palestra: A importância do ensino transversal: meio ambiente e transportes

16:15 – 16:30 Encerramento/ Entrega dos certificados