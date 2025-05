Maio Amarelo: Niterói terá ação especial para proteger motociclistas no trânsito

Nesta terça-feira (08), Niterói será palco de uma importante iniciativa em prol da segurança no trânsito. Em homenagem ao movimento internacional Maio Amarelo, a cidade receberá a ação Blitz Antena Corta-Pipa, que acontece das 8h às 12h, no Centro.

“A segurança no trânsito é prioridade e iniciativas como a Blitz Antena Corta-Pipa, que integra o movimento Maio Amarelo, são fundamentais para promover a conscientização e a prevenção de acidentes. Em Niterói, trabalhamos continuamente para tornar nossas ruas mais seguras para todos, especialmente para os motociclistas, que enfrentam riscos diários, como o uso indevido de cerol e linha chilena. A instalação gratuita das antenas corta-pipa, somada à distribuição de material informativo e brindes, é uma forma simples e eficaz de salvar vidas”, ressalta o secretário executivo, Felipe Peixoto.

Voltada especialmente para motociclistas, a ação educativa oferece a instalação gratuita de antenas corta-pipa — equipamento essencial para prevenir acidentes causados por linhas de pipa com cerol ou linha chilena. Além da instalação, os participantes ganharão folhetos informativos e brindes como porta-documentos e chaveiros personalizados.

A medida é simples, mas salva vidas: segundo a Associação Brasileira de Motociclistas (ABRAM), o Brasil registra mais de 100 acidentes por ano envolvendo cerol, sendo que metade resulta em ferimentos graves e um quarto em mortes. Embora o Código de Trânsito Brasileiro torne o uso da antena obrigatório apenas para motociclistas profissionais, a recomendação se estende a todos que pilotam, inclusive durante atividades de lazer.

Leia também:

Eliezer é criticado por ir ao show de Lady Gaga e rebate: 'Vocês não são Deus'



Câmara pode votar urgência para aumentar número de deputados federais

A Blitz Antena Corta-Pipa, realizada pelo Grupo Honda Pernambuco Motos, tem apoio da Prefeitura de Niterói, da Niterói Trânsito S/A (NitTrans) e da Niterói Rotativo. O ponto de encontro será na Avenida Marquês do Paraná, 145, em frente ao Corpo de Bombeiros.

De acordo com o presidente da NitTrans, Nelson Godá, o mês de maio é emblemático para a conscientização a respeito das leis de trânsito.

“Durante todo o mês de maio, a NitTrans vai realizar diversas ações educativas em prol do Maio Amarelo. É um mês de mobilização com o objetivo de conscientizar a população sobre os perigos de desrespeitar a legislação de trânsito. Essa ação da blitz é uma forma da gente mostrar a preocupação com os motociclistas e um alerta ao risco que linhas chilenas podem provocar”, enfatizou o presidente.