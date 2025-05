Obras de revitalização no Jardim Alcântara começam nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (5), um trecho do bairro Jardim Alcântara vai receber mais uma etapa das obras de revitalização, que são realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo, com apoio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Ordem Pública e Meio Ambiente e Transportes.

No trecho da obra, chamado de módulo 2, na Rua Capitão Juvenal Figueiredo, serão construídas cerca de cem vagas de estacionamento, calçadas novas, iluminação de LED e paisagismo. Na mesma rua, os módulos 1 e 3 estão totalmente revitalizados e contam com mais de 120 vagas de estacionamento.

Cabe destacar que, com o início das obras, os funcionários e clientes do tradicional polo de autopeças da região poderão estacionar os veículos nas vagas disponíveis em frente às lojas por, no máximo, 30 minutos, conforme determinação da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes. E, para evitar multas, é indicado que os motoristas utilizem os estacionamentos dos módulos 1 e 3.