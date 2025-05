Homem é arremessado de brinquedo do Center Play Park de Alcântara

Acidente aconteceu no brinquedo Samba - Foto: Reprodução/ Youtube

No fim de tarde desta quinta-feira (1), um homem se feriu após ter sido arremessado de um brinquedo no Center Play Park, parque de diversões localizado na Avenida Jornalista Roberto Marinho, no bairro Alcântara, em São Gonçalo. Os populares socorreram a vítima.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 18h53, porém ao chegarem ao local, a vítima já tinha sido encaminhada ao hospital. Mesmo que o homem tenha sido levado por um carro particular, não há confirmações se alguém do parque realizou o transporte.

Os relatos das testemunhas apontaram que o homem foi jogado para fora do brinquedo “Samba”, brinquedo conhecido por sua brutalidade por conta do balanço e giro.

Uma das testemunhas disse que acredita que ele estava em pé e acabou caindo e batendo a cabeça no ferro. “Ele estava com uns jovens, estava brincando. Aí ficou desmaiado, depois acordou grogue, todo ensanguentado. Tadinho", completou a testemunha.

“Achei negligente ele caído lá, os jovens gritando e ninguém fazendo nada. Fui lá fora no portão ver se achava uma patrulha, mas não tinha!”, relatou após perceber que o parque seguiu com a programação normalmente.

Em uma nota publicada pela Prefeitura de São Gonçalo, "o parque deu entrada com pedido de funcionamento, que não foi liberado por pendências na documentação. Uma equipe da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas esteve no local na tarde desta sexta para interdição do parque".

Segundo a Polícia Militar, não houve nenhum chamado ao local.