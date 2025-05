São Gonçalo oferece leque de atividades pedagógicas na rede municipal

Para fornecer uma formação completa aos alunos da rede municipal de São Gonçalo, além das atividades pedagógicas já realizadas nas escolas, a Secretaria de Educação realiza diversas parcerias com outros setores da administração pública visando proporcionar conhecimento e novas vivências para os alunos.

O projeto ‘Defesa Civil do Futuro’, da Subsecretaria de Defesa Civil de São Gonçalo, vai até as escolas para promover uma cultura de prevenção e percepção de risco, desenvolvendo uma sociedade mais consciente no futuro. Por meio de atividades lúdicas e esportivas, o projeto é dividido em quatro etapas, uma vez por semana, e atende alunos de 7 a 12 anos, com o objetivo de visitar uma nova escola da rede municipal a cada mês.

O Programa Educacional de Resistências às Drogas (Proerd), da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, tem como objetivo discutir e alertar sobre a temática das drogas, do abuso de álcool e vícios dentro das escolas municipais. Todo semestre, diversas escolas são contempladas, recebendo um curso detalhado que leva conscientização e conteúdos de forma lúdica para os alunos.

O projeto “Estudo Vivo”, da Secretaria de Meio ambiente e Transportes, que acontece na APA Estâncias de Pendotiba, tem objetivo de conectar os alunos da rede municipal de ensino com a natureza e promover a conscientização sobre a importância da biodiversidade, ensinando aos jovens desde cedo a importância de cuidar do meio ambiente, para que se tornem cidadãos conscientes e responsáveis. As vivências ocorrem todas as terças e quartas-feiras em dois horários: das 9h às 11h e das 14h às 16h. A escola que deseja realizar o agendamento para visitação dos espaços pode se inscrever pelo e-mail projetoestudovivosg@gmail.com.

Também da Secretaria de Meio ambiente e Transportes e desenvolvido pelo Departamento de Educação para o Trânsito, o projeto “Escola Cidadã” ensina os alunos, através de palestra e videoaulas, sobre a importância do cuidado no trânsito, de olhar para os dois lados da rua ao atravessar, o cuidado que os adultos devem ter para não dirigir depois de ingerir bebidas alcoólicas, os cuidados ao andar de moto e outros. Dessa forma, as crianças já crescerão tendo essas noções de trânsito.

O Programa Forças no Esporte (Profesp), realizado na Ilha das Flores, acontece no contraturno escolar, onde os alunos realizam atividades esportivas e assistem palestras socioeducativas. O Profesp oferece atividades esportivas que estão de acordo com a cartilha do Ministério da Defesa e incluem futebol, vôlei, atletismo, natação, handebol, cabo de guerra, funcional, corrida, entre outras.

Além disso, o programa oferece palestras para os jovens e está implementando o reforço escolar. O Profesp é uma vertente do Programa Segundo Tempo, do Governo Federal, desenvolvido pelo Ministério da Defesa, com o apoio da Marinha, em parceria com os Ministérios do Esporte e do Desenvolvimento Social e Agrário.