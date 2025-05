Será que vem mais chuva? Veja a previsão do tempo para o fim de semana

O primeiro fim de semana de maio se aproxima e as expectativas são boas para aqueles que pretendem curtir ao ar livre. O Rio de Janeiro ficará sob a influência de um sistema de alta pressão que diminuirá as chances de chuva e reduzirá a nebulosidade já a partir desta quinta-feira (1), feriado do Dia do Trabalhador.

Em São Gonçalo e Niterói, a máxima não deve passar dos 26°C até domingo (4), mas não há previsão de chuva.

Leia também

CMN regulamenta ampliação do Minha Casa, Minha Vida para classe média

São Gonçalo promove extensa programação para Maio Amarelo



Confira a previsão completa:

SÃO GONÇALO

- Quinta-feira (1): Máxima de 25°C e mínima de 19°C. Dia de sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva.

- Sexta-feira (2): Máxima de 25°C e mínima de 18°C. Sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove.

- Sábado (3): Máxima de 26°C e mínima de 19°C. Sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove.

- Domingo (4): Máxima de 25°C e mínima de 19°C. Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.

NITERÓI

- Quinta-feira (1): Máxima de 25°C e mínima de 20°C. Sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva.

- Sexta-feira (2): Máxima de 25°C e mínima de 19°C. Sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove.

- Sábado (3): Máxima de 26°C e mínima de 19°C. Sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove.

- Domingo (4): Máxima de 25°C e mínima de 20°C. Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.