'Agenda 2030' em contagem regressiva: moradores revelam expectativas para daqui a 5 anos

Moradores de Niterói opinam sobre as metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) - Foto: Layla Mussi

Como o mundo estará daqui a cinco anos? Onde você imagina estar daqui a cinco anos? Essa pergunta que, geralmente, consta em processos seletivos ou entrevista de emprego, é também uma preocupação global. A Agenda 2030, um plano de ação global adotado pelas Nações Unidas em 2015, estabelece 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas para erradicar a pobreza, promover a prosperidade e proteger o planeta até 2030.

O documento “Transformando Nosso Mundo”, adotado na Assembleia Geral da ONU, em 2015, foi criado coletivamente em busca de se encontrar um caminho mais sustentável e resiliente até 2030.

Os 17 Objetivos são integrados e indivisíveis, e mesclam as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. São como um guia ou uma lista de tarefas a serem cumpridas pelos governos, a sociedade civil, o setor privado e todos cidadãos na jornada coletiva para um 2030 sustentável.

A cinco anos do prazo final para o cumprimento dos ODS, fica o questionamento: Será que estamos perto de alcançar estas metas?

Os 17 ODS são:

1- Erradicação da Pobreza

2- Fome Zero e Agricultura Sustentável

3- Saúde e Bem Estar

4- Educação de Qualidade

5- Igualdade de Gênero

6- Água Potável e Saneamento

7- Energia Acessível e Limpa

8- Trabalho Decente e Crescimento Econômico

9- Indústria, Inovação e Infraestrutura

10- Redução das Desigualdades

11- Cidades e Comunidades Sustentáveis

12- Consumo e Produção Responsáveis

13- Ação contra a Mudança Global do Clima

14- Vida na Água

15- Vida Terrestre

16- Paz, Justiça e Instituições Eficazes

17- Parcerias e Meios de Implementação

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela ONU em 2015 | Foto: Divulgação/Nações Unidas Brasil

Para saber quais são as expectativas da sociedade para um futuro que está cada vez mais próximo, O SÃO GONÇALO foi às ruas de Niterói para ouvir a população.

"Eu imagino que daqui a cinco anos a cidade vai estar mais limpa, mais urbanizada, com uma infraestrutura melhor e com uma qualidade da água aqui de Icaraí melhor também, pra gente ter acesso e poder tomar banho. Acredito, sim, que a gente pode alcançar essas metas. Se continuarem com os projetos e os colocarem em ação, com certeza a meta estipulada será alcançada", afirmou a esteticista Maria Fabiana, 36 anos, que vislumbra, assim como para o mundo de maneira geral, um futuro positivo para si mesma.

"Eu me vejo mais saudável, responsável, fazendo o bem, compartilhando energia boa. E moro nesse lugar que tem o contato com o mar, com a natureza, então só coisas boas, só positividade".

Para a técnica de enfermagem Bárbara Silva, de 42 anos, as desigualdades sociais ainda são um empasse para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

"Eu imagino e desejo que até 2030 tenhamos igualdade social e financeira para todos, que possamos ver bairros e subbairros com a mesma atenção da Prefeitura, para que não se olhe apenas para as áreas nobres, porque tem essa diferença no tratamento, um exemplo é quando chove, que um lugar alaga mais que o outro. Nosso sonho é que essas metas sejam alcançadas, e se tiverem pessoas que tenham as condições e intenções boas de realmente colocar isso em prática, toda essa melhoria pode dar certo. Porque tudo aquilo que é público, se ao invés de dar ênfase para aquele setor, você colocar no seu bolso, não vai melhorar nada. Palavras o vento leva, mas as ações a gente vê diariamente", disse a niteroiense.

Na opinião de um outro morador de Niterói, a realidade atual não permite que o otimismo prevaleça, visto os problemas sociais encontrados diariamente.

"Eu não acredito que a cidade vá estar muito melhor não, porque a situação está cada vez pior. Trânsito horrível, muitas pessoas em situação de rua, a segurança também está cada vez pior, com muitos assaltos. E o mundo está muito mudado, as pessoas estão muito radicais e violentas. Tem pobreza no mundo todo. É lógico que a gente tem que ter esperança de que as coisas vão melhorar e as pessoas vão ficar mais humanas, mas, de um modo geral, eu não vejo com muito otimismo não", disse o morador de 67 anos.

Mas, ainda diante das dificuldades vistas na sociedade, o sonho do niteroiense para daqui a 5 anos, no prazo final das ODS, é preservar sua saúde para que consiga viver plenamente, curtindo ao lado dos netos.

"Se eu estiver vivo, daqui a cinco anos vou estar com 72 anos, então espero estar com saúde para poder fazer minhas caminhadas, meus exercícios, tomar minha água de coco, curtir meus netos. E para isso, o principal é ter muita saúde, porque sem saúde a gente não chega a lugar nenhum", garantiu o morador.

Para a também moradora de Niterói, Cláudia Deslandes, 61, o bem estar e a qualidade de vida são fundamentais para que se alcance uma sociedade plenamente igualitária.

"Espero que daqui a 5 anos esses objetivos possam ser realmente alcançados e que Niterói, por exemplo, esteja melhor preservada, porque a praia infelizmente ainda é muito poluída. Gostaria que a gente tivesse uma orla mais limpa, mais saudável, com chuveiro, alguma coisa que atraísse maior qualidade de vida. Mas eu acredito, sim, que os países possam alcançar esses objetivos, com força de vontade de vontade e determinação, a gente chega lá", afirmou a moradora, que acrescentou à expectativa do futuro, seu desejo de se manter saudável física e mentalmente.

"Para o futuro eu me vejo cada vez mais gata, cada vez mais viva, cuidando de mim, da Lorena [cadelinha de estimação], da saúde. Faço atividade física três vezes por semana, cuido do corpo, da cabeça e do espírito. Então qualidade de vida pra mim é tudo".

Faltam cinco anos

Embora o mundo tenha avançado desde a adoção dos ODS, o caminho em direção a 2030 está cada vez mais curto e muitos são os desafios a serem superados.



Em um cenário em que a pandemia de COVID-19 intensificou as desigualdades globais, a Agenda 2030 e seus ODS permanecem como um caminho de esperança não apenas rumo à recuperação, mas à reconstrução de um mundo melhor, mais justo e igualitário.