Governo do Estado e Arquidiocese celebram missa de 7º dia em homenagem ao Papa Francisco

O governador Cláudio Castro e a Arquidiocese do Rio de Janeiro promoveram, nesta segunda-feira (28), uma missa de 7º dia em homenagem a Sua Santidade o Papa Francisco, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

"O Papa Francisco foi uma referência de humildade, amor ao próximo e compromisso com a paz. Sua trajetória é um exemplo que inspira o mundo inteiro, independentemente de religião. Esta cerimônia aberta ao público mostra o Rio de Janeiro que recebeu o Papa com tanto carinho em 2013 e que hoje se despede dele. Hoje, o Rio de Janeiro se une em oração para agradecer por sua vida e missão", declarou o governador Cláudio Castro, acompanhado da primeira-dama Analine Castro.

Durante a celebração, o governador falou sobre sua experiência com o papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude em 2013 e seu encontro com o pontífice em 2019. Ele lembrou que Francisco estava sempre sorrindo e retribuía com carinho todos que o aguardavam. Ele encerrou a homenagem cantando um louvor.

Aberta ao público, a cerimônia reuniu autoridades, fiéis e membros da sociedade civil para prestar uma última homenagem ao pontífice argentino. O ato litúrgico foi presidido por Dom Antônio Luiz Catelan Ferreira, bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, em razão da ausência do arcebispo Dom Orani João Tempesta, que cumpre agenda oficial no Vaticano.

A cerimônia contou ainda com a emocionante apresentação do coral da schola cantorum, tradicional grupo que acompanha as funções religiosas da Igreja Católica com repertório sacro.

O bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, o Dom Antônio Luiz Catelan Ferreira, destacou a importância da condução do Papa Francisco ao longo dos seus treze anos de papado, rememorando as orientações realizadas pelo Santo Padre, inclusive quando esteve no Rio de Janeiro pela 28º Jornada Mundial da Juventude.

"É lindo celebrarmos o legado do Papa Francisco, principalmente no Theatro Municipal. Inclusive, aqui, neste teatro ele se reuniu com lideranças religiosas e diplomáticas em sua passagem pelo Brasil para a Jornada Mundial da Juventude. Estamos agradecendo a Deus pelo pastoreio de Francisco e pelo seu testemunho, orando juntos pelo seu descanso eterno junto a Deus. Que o Papa continue inspirando a todos para a paz social e o progresso da dignidade humana", ressaltou o bispo.

Além da presença de secretários de Estado, o evento contou também com a presença de autoridades dos poderes Legislativo, Judiciário e de órgãos de controle.

O Papa Francisco faleceu no dia 21 de abril, aos 88 anos, na residência da Casa Santa Marta, no Vaticano.

