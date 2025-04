São Gonçalo faz treinamento para atuação em casos de sarampo

O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), ligado à Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, iniciou a Oficina de Preparação à Resposta Rápida ao Sarampo para enfermeiros das redes públicas e privadas da cidade nesta segunda-feira (28). A oficina continua nesta terça-feira (29) na Universidade Estácio de Sá, em Alcântara.

“O município não tem caso confirmado da doença desde 2021. Mas casos surgiram no ano passado e neste ano no Estado do Rio. Por isso, preparamos essa oficina para que os servidores consigam identificar com facilidade se aparecer caso suspeito, principalmente, nos postos de saúde. A identificação precoce evita complicações e facilita o tratamento”, explicou a coordenadora do Cievs, Andressa Moraes.

Durante os dois dias de oficina, os enfermeiros vão trocar experiências e terão treinamento para a identificação rápida da doença, mesmo que ela esteja no início. Nesta segunda, a apresentação começou com um questionário entre os participantes para levantar o que cada um sabia sobre o sarampo.

Após esse momento, começaram as palestras das coordenações de vários setores da saúde, como epidemiologia, imunização e do próprio Cievs sobre o sarampo, os dados da cidade, modos de prevenção e identificação. Também aconteceram dinâmicas de grupo e avaliações de casos.

Todo o aprendizado deverá ser aplicado na rotina profissional e também replicado para os demais funcionários da unidade de saúde. “Essa oficina tem o objetivo de fortalecer a vigilância e controle do sarampo. Passamos os dados e como os enfermeiros devem agir. Após a oficina, eles devem passar para os demais funcionários que lidam diretamente com o público. Quanto mais rápida a identificação, melhor será a recuperação. Também temos que lembrar que a população pode e deve fazer a sua parte mantendo a vacinação em dia”, orientou a subsecretária de Saúde Coletiva, Thainá Fratane.

A iniciativa é uma parceria do Cievs com o Núcleo de Educação Permanente em Saúde (Neps), Subsecretaria de Atenção Básica e Subsecretaria de Saúde Coletiva com a Coordenação de Imunização, Vigilância Epidemiológica e Hospitalar.

Sarampo – A doença infecciosa e contagiosa pode ser prevenida com vacina. A Coordenação de Imunização da Semsadc realiza ação de bloqueio em locais públicos e privados. O imunizante aplicado é o tríplice viral, que protege contra as formas graves do sarampo, caxumba e rubéola. Ele pode ser aplicado nos gonçalenses entre seis meses e 59 anos que ainda não estejam imunizados. A ação vai continuar nos próximos meses.

A atualização da caderneta de vacinação pode ser feita em qualquer sala de vacinação durante todo o ano. As cadernetas são avaliadas pela equipe, assim como a condição clínica do paciente para a aplicação das vacinas. Além da tríplice viral, todos os outros imunizantes do Programa Nacional de Imunização (PNI) estão disponíveis.