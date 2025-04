Thiago Nigro fala sobre nova gravidez de Maíra Cardi após aborto: "Sofri demais"

Thiago Nigro falou abertamente em suas redes sociais sobre a nova gravidez da esposa, Maíra Cardi, e também relembrou a gestação que não vingou no início do ano. No relato, o empresário revelou seu grande desejo de ser pai, mesmo sendo padrasto dos dois filhos da mulher, Lucas, de 23 anos, e Sophia, de 6.

"Sempre tive o sonho de ter uma família grande. Fui criado em uma família metade italiana, metade holandesa. Meu nono veio fugido da guerra. Minha infância foi na Praia Grande, muito primo, muita bagunça, churrasco. Natal e Páscoa sempre cheios, casa lotada, e eu sempre quis isso pra mim. Quando comecei a relação com a Mayra, falei que queria que ela engravidasse pelo menos duas vezes, e ela topou", disse.

Em seguida, ele celebrou a relação com os enteados e como gostaria de criar o mesmo com um filho dele. "Estamos juntos há mais de dois anos, e no começo ganhei, dois filhos: Lucas, hoje com quase 24 anos, e Sofia, que tinha 4 anos na época e agora tem quase 7. Quando casei, decidimos ser só carne: dinheiro, dívidas, casa, tudo junto. Sofia virou minha filha do coração. Já com o Lucas, a relação é mais de mentor e amigo. Nunca vivi a paternidade do 0 aos 4 anos."

O empresário relembrou a tristeza da perda do primeiro filho com Maíra. "Na nossa gravidez anterior, a expectativa era enorme. Dei o nome de Rafáh. Foi mágico, mas perdemos o bebê. Sofri demais. Decidimos fazer fertilização in vitro (FIV) depois disso, por causa dos riscos da idade dela, porque ela já tem 41. A perda do Rafáh revelou algo: a Maira tem uma doença, trombofilia. Se ela tivesse levado a gravidez até o fim sem saber disso, provavelmente teria morrido. Rafáh salvou a vida dela — e a nossa família. Ele curou a gente. Entendemos o sentido do nome dele: Rafáh, o Deus que cura", explicou.