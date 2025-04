Acidente entre moto e caminhão deixa dois feridos em Santa Luzia

Uma colisão entre motocicleta e caminhão deixou duas pessoas feridas em Santa Luzia, São Gonçalo, no início da tarde desta segunda-feira (28). O acidente aconteceu na Rua Bispo Dom João da Mata, às margens da rodovia RJ-104. O condutor da moto, cuja identidade não foi divulgada, teve ferimentos graves; os dois feridos foram internados no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu na altura do Centro Educacional Mauá. Agentes do quartel do Colubandê foram acionados e socorreram os dois homens. O outro ferido tinha ferimentos de gravidade moderada. Ambos seguem internados. estado de saúde deles ainda não foi confirmado.

