Polícia Federal abre concurso com 192 vagas e salários de até R$ 11 mil

A Polícia Federal publicou o edital com as regras para um novo concurso público, nesta sexta feira (25). Serão 192 vagas com remuneração inicial de até R$ 11 mil.

O processo seletivo está sendo organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). As oportunidades são para nível médio e superior.

As inscrições começam no dia 29 de abril e terminam no dia 21 de maio, às 18h.

O candidato deve realizar a solicitação de inscrição no site oficial do Cebraspe. A taxa de inscrição para cargos de níveis superior é R$ 110 e para nível médio R$ 90.

As provas discursivas e objetivas deram realizadas no dia 29 de junho, nas 27 capitais do país.