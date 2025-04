Enel é multada em R$ 225 mil por destruição de 18 árvores em Niterói

A Enel foi multada em R$ 225 mil pela Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade de Niterói, após causar a destruição de 18 árvores em um mesmo quarteirão da cidade. A prática, que a empresa alegou ser "poda", foi considerada pela Comissão do Ambiente e Direitos dos Animais como uma violação grave do patrimônio ambiental urbano.

Daniel Marques, presidente da Comissão e defensor da preservação ambiental, expressou seu descontentamento com a ação: "O que a Enel chamou de poda, nós chamamos de assassinato de árvores. Isso é mais que uma simples falha, é uma agressão ao meio ambiente e à qualidade de vida da população. A multa de R$ 225 mil é inédita e um passo importante para responsabilizar quem não respeita a natureza."

Comissão do Ambiente e Direitos dos Animais considera o ato como violação grave | Foto: Divulgação

"Fomos até o local, fizemos um relatório técnico e denunciamos à Prefeitura, que agora confirmou a infração. Agradeço à Prefeitura por ter entendido o que está em jogo aqui. Esse valor da multa envia uma mensagem clara de que a destruição de árvores tem consequências", explicou Daniel Marques.

A Comissão do Ambiente e Direitos dos Animais reforça seu compromisso em continuar fiscalizando e denunciando práticas que ameacem o meio ambiente e o bem-estar da população.

Enel recebeu multa por destruir diversas árvores em Niterói | Foto: Divulgação

"Fazemos um apelo para que as podas sejam feitas por profissionais qualificados e que a cidade invista em soluções de longo prazo, como o enterramento de fios e o plantio de árvores adequadas. Não podemos tratar as árvores como obstáculos a serem eliminados."

A Enel Distribuição Rio, em nota, informou que não foi notificada pela Prefeitura de Niterói e esclarece que as podas das árvores na Rua Desembargador Athayde Parreiras foram realizadas em conjunto com o município.

A distribuidora reitera que cumpre com toda a legislação aplicável à sua atividade e mantém um acordo operacional com a administração municipal e o Ministério Público Estadual para otimizar o serviço de poda na cidade e reduzir os impactos da vegetação na rede aérea de energia.

A concessionária reforça que observa diversos cuidados, como:

- Normas técnicas estabelecidas pela ABNT 16246-1 (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e manuais de poda, além da legislação municipal. A empresa faz a chamada “poda de adequação”, que consiste em remover os galhos, sem comprometer a saúde da árvore. O trabalho é autorizado previamente pela autoridade municipal, que é a responsável pela gestão da arborização urbana.

- Além das podas solicitadas pelos municípios, a Enel faz o seu próprio mapeamento identificando as árvores que necessitam de afastamento preventivo da rede. Vale ressaltar que as podas são fundamentais para reduzir o impacto da vegetação no fornecimento de energia e reforçar a resiliência do sistema diante dos crescentes desafios climáticos.