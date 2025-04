Fluminense aposta na fama de 'Rei do Rio' de Renato para melhorar retrospecto ruim em clássicos

Fama de 'Rei do Rio' de Renato Gaúcho é aposta do Flu para melhorar fase em clássicos - Foto: Divulgação/Marcelo Gonçalves/Fluminense

Fama de 'Rei do Rio' de Renato Gaúcho é aposta do Flu para melhorar fase em clássicos - Foto: Divulgação/Marcelo Gonçalves/Fluminense

O Fluminense chega neste sábado (26), contra o Botafogo, ao seu primeiro clássico no Campeonato Brasileiro sob o comando de Renato Gaúcho. Ultimamente, os duelos contra os rivais locais têm sido um ponto negativo para o Tricolor.

Em 2024, por exemplo, o time teve um aproveitamento de apenas 24%, com apenas duas vitórias em 11 partidas. Nesta temporada, apenas uma vitória em um dos cinco clássicos disputados até então.

Buscando mudar o cenário, o Flu aposta em Renato Gaúcho. Quando jogador, ele se autodenominava o "Rei do Rio". Com essa fama, ele ajudou o clube a conquistar o Carioca de 1995, com o famoso gol de barriga que completa 30 anos em 2025.

A disputa pelo título simbólico de "Rei do Rio" foi marcada pelo duelo entre os principais atacantes dos quatro grandes clubes do Rio: Romário (Flamengo), Túlio Maravilha (Botafogo), Renato Gaúcho (Fluminense) e Valdir Bigode (Vasco), naquele ano.

O desempenho como técnico é diferente. Renato tem apenas um aproveitamento considerado razoável recentemente. Em seus últimos cinco trabalhos como treinador, ele comandou 34 clássicos, teve 12 vitórias, 12 empates e 10 derrotas, com um aproveitamento de 47,06%.

O desempenho, especificamente, nos Gre-Nais é mais favorável. Em 28 partidas nesses três períodos, foram 11 vitórias, 10 empates e 7 derrotas, com um aproveitamento de 51,1%. Renato também conquistou cinco títulos estaduais sobre o rival, incluindo o de 2019 de forma invicta, além dos de 2018, 2020, 2023 e 2024.

Curiosamente, a performance ruim contra rivais cariocas foi o que custou seu cargo na última passagem pelo Fluminense, em 2014. Ele foi demitido após ser eliminado pelo Vasco na semifinal do Campeonato Carioca, com um empate e uma derrota. No total, venceu apenas um dos cinco clássicos naquela curta estadia.

Agora, o clássico deste sábado (26), às 21h, é contra o Botafogo, no Nilton Santos. A história recente tem sido dolorida para o tricolor. O clube vive sua maior sequência negativa da história do clássico Vovô, com sete derrotas consecutivas, e tenta impedir o rival de alcançar a maior invencibilidade no confronto neste século.