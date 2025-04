Estudantes fazem vaquinha para viabilizar participação em competição de robótica no Canadá

Estudantes do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal Fluminense (UFF) conquistaram a tão almejada oportunidade de competir internacionalmente na área de robótica. A equipe The Myths Brazil, fundada em 2017 no âmbito do Programa de Educação Tutorial da Engenharia Mecânica (PET-MEC) da Universidade Federal Fluminense (UFF), surgiu a partir da iniciativa de universitários determinados a recolocar o Brasil em destaque nas competições internacionais voltadas à exploração espacial.

A competição em questão é o Circ (Canadian International Rover Challenge), uma competição anual, realizada no Canadá, para equipes de estudantes universitários que desenvolvem e constroem rovers para competir em tarefas que simulam a vida em uma colônia extraterrestre. O evento acontece entre os dias 8 e 11 de agosto deste ano.

"Viajar para competir internacionalmente é um sonho que almejo há alguns anos. Durante o meu ensino médio, participei do processo seletivo de estudantes para as olimpíadas internacionais de astronomia, astrofísica e astronáutica. Com muito esforço e dedicação, consegui ingressar na Seleção Brasileira de Astronomia e Astrofísica. No entanto, infelizmente, não consegui fazer parte das equipes finais que iriam competir. Neste ano, por outro lado, esse sonho foi reacendido e está cada vez mais próximo de ser alcançado. Além de uma realização pessoal, o convite que recebemos à competição canadense, ao meu ver, representa também uma forma de mostrarmos ao mundo que temos educação pública de qualidade e competência a nível competitivo", afirmou o gonçalense Breno de Carvalho Correia, 21 anos, Assistente de Lógica da equipe.

Porém, para realizarem esse sonho, os estudantes criaram uma vaquinha virtual para arrecadar o valor necessário para os gastos da viagem, como: taxa de inscrição na competição e gastos com logística e transporte.

"Colaborando para a nossa vaquinha, seja através de doações ou divulgações, você estará incentivando a ciência espacial brasileira, que é uma área que tem potenciais internacionais inestimáveis. Além disso, estará alimentando os sonhos e ambições de estudantes da universidade pública. Temos nas mãos uma ferramenta importante para a transformação da realidade: o singelo e poderoso ato de sonhar. Contamos com a sua ajuda!", declarou o estudante.

Competições

Durante sua participação no NASA Human Exploration, a equipe The Myths Brazil se tornou a primeira equipe universitária brasileira a projetar e construir um rover de propulsão humana para simulações dos terrenos lunares emarcianos. A equipe também se destacou no NASA Space Apps Challenger, um dos maiores hackathons globais. Em 2024, foi premiada na categoria “Melhor Uso de Games” com o projeto Galactic Games, que usou gamificação para aproximar o público da ciência e da exploração espacial.

Atualmente, a equipe concentra-se no desenvolvimento de Rover's elétricos e autônomos, alinhados às tendências promissoras da engenharia espacial. Essa evolução é refletida no NASA Human Exploration Rover Challenger, onde agora atua exclusivamente na categoria elétrica, demonstrando elevado grau de maturidade tecnológica.





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

Premiações da The Myths Brazil

- AIAA Neil Armstrong Best Design Award

NASA HumanExploration Rover Challenge – 2018

Reconhecimento internacional pelo melhor design entre equipes universitárias.

- Prêmio Regional

NASA Space Apps Challenge – 2018

Solução destaque, selecionada como a melhor da região.

- Finalista Global

NASA Space Apps Challenge – 2020

Selecionado para representar o Brasil na etapa global, entre os melhores do mundo.

- Prêmio Arte e Tecnologia

NASA Space Apps Challenge – 2023

Reconhecimento pela integração entre design, ciência e comunicação.

- Melhor Uso de Games

NASA Space Apps Challenge – 2024

Uso inovador da gamificação como ferramenta de divulgação científica.

A equipe, que conta com sete universitários, tem como objetivo primordial o desenvolvimento de tecnologias inovadoras aplicáveis à exploração espacial e à engenharia, promovendo avanços educacionais, científicos e tecnológicos:

- Maria Eduarda - Capitã da equipe e gerente de projetos

Responsável por liderar a equipe, promovendo a integração entre os membros, representando o grupo em decisões estratégicas, garantindo a comunicação eficiente, a gestão dos recursos financeiros, o monitoramento das atividades do projeto e o planejamento estratégico, assegurando o alinhamento da equipe aos objetivos definidos.

- Ana Clara - Chefe de elétrica

Responsável pela montagem do circuito elétrico, desenvolvimento do sistema de alimentação, distribuição de energia, integração entre os componentes e realização de testes de segurança para garantir o pleno funcionamento e a confiabilidade do sistema.

- Lorena Alves - Chefe de marketing e administração

Responsável pelo planejamento, análise e revisão das demandas do marketing, estruturação do processo seletivo, organização de dados internos, elaboração de documentos oficiais e materiais de apresentação da equipe, além do desenvolvimento do Manual de Identidade Visual das redes sociais.

- Lucas Humberto - Chefe de dinâmica

Responsável pela definição dos materiais e componentes, modelagem da estrutura do projeto em SolidWorks, desenvolvimento dos sistemas de suspensão, mobilidade, tração e transmissão, além da realização de processos de impressão 3D para a produção de peças específicas, montagem, fixação e realização de testes mecânicos para assegurar o desempenho e a robustez do sistema.

- Maryana Vianel - Assistente de marketing

Responsável pelo gerenciamento e atualização das redes sociais, criação de conteúdo visual como posts e banners, desenvolvimento de artes para uniformes e materiais gráficos, além da produção de materiais visuais destinados aos patrocinadores.

- Breno de Carvalho - Assistente de lógica

Responsável pelo desenvolvimento da programação, integração de sensores, implementação de sistemas embarcados, comunicação entre módulos, processamento de dados em tempo real e interface com sistemas externos, como computadores e dispositivos de controle.

- Emanuel Paixão - Assistente de drone

Responsável pela montagem e manutenção do sistema, instalação e monitoramento dos componentes, desenvolvimento do sistema de estabilização e controle, além da realização de testes de voo, calibração e ajustes para garantir o desempenho e a segurança da operação.

A equipe é formada por sete universitários | Foto: Divulgação

Para participar da vaquinha e apoiar o sonho dos futuros engenheiros, basta acessar este link, e para saber mais sobre a equipe de competição da UFF, basta acompanhá-los na rede social @themythsbrazil.