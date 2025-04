Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara promove feira literária Letr'Art nesta quinta e sexta-feira

No mês do livro infantil, o Colégio de Aplicação Dom Hélder (CApDHC) promove na unidade da Trindade, em São Gonçalo, a Feira Literária Letr'art, nesta quinta (24) e sexta-feira (25), com foco no incentivo à literatura, contando também com exposição de trabalhos escolares e apresentações dos alunos.

A feira literária ocorre há 19 anos nas dependências da instituição de ensino, com o intuito de trazer os livros para mais próximo dos alunos e que o hábito de ler seja incorporado na vida das crianças.

Leia também:

'Golpista do amor' é preso pela Polícia Civil em Rio das Pedras

Agora é Lei: Mulheres em estado de climatério terão atendimento especializado na rede de saúde



“A literatura é uma ferramenta para o desenvolvimento, contribuindo e incentivando o hábito de leitura desde a infância. A literatura desenvolve a concentração, memória, raciocínio e compreensão, e estimula a linguagem oral e amplie a capacidade criativa. É pela linguagem que se conectam com o mundo e por meio das histórias”, disse a diretora Suzana de Fátima Piaz.

O evento contou com apresentação dos alunos e exposição de trabalhos | Foto: Layla Mussi

"O objetivo da Feira Literária é trazer para os nossos alunos, livros que estimulam a leitura deles e que possam ter um acervo maior dessa literatura, que é tão enriquecida em nosso país", explicou a coordenadora do Ensino Fundamental I, Educação Infantil e Classe Intermediária, Fabrícia Scarpa.

Coordenadora do Ensino Fundamental I, Educação Infantil e Classe Intermediária, Fabrícia Scarpa | Foto: Layla Mussi

O evento é produzido pelas professoras Daniela de Oliveira Simões, Bruna Affonso dos Santos, Letycia Balonecker da Fonseca, Renata Oliveira Delfino, Nathalia Rabello Torres, Ana Claudia dos Santos Fonseca de Souza, Ana Paula da Veiga Caldas e Marcelo do Nascimento Motta, profissionais de educação que reconhecem a importância da literatura para as novas gerações.

“[...] A escola tem o dever de estimular os alunas à leitura. E nós estamos no Mês do Livro Infantil, então todas as professoras recriaram a história do Sítio do Pica Pau Amarelo, estimulando as crianças à imaginação e à leitura de uma forma bem dinâmica”, completou a coordenadora.

O evento ocorreu na unidade de São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

A cada edição, a Feira Literária busca novos temas culturais e este ano, a temática escolhida foi o escritor brasileiro Monteiro Lobato. Uma das suas mais conhecidas obras literárias, Sítio do Pica Pau Amarelo, foi trabalhado pelos alunos durantes as aulas e seus trabalhos expostos na Feira Literária Letr’art.

Esse ano o foco foi o Sítio do Pica Pau Amarelo | Foto: Layla Mussi

Ainda com foco na literatura brasileira, o Colégio de Aplicação Dom Hélder, também utiliza o espaço da feira literária para aproximar os futuros leitores a escritores gonçalenses.

Apresentação de Débora Morena | Foto: Divulgação

“Hoje teremos a visita da Débora Moreno, a escritora do livro Zum Zum Zazá, que vai autografar os livros dos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental. Porque nós também temos um programa na escola com intuito de prestigiar os escritores de São Gonçalo. Todos os nossos livros do projeto literário são de escritores de São Gonçalo”, comentou Fabrícia.

Feira conta com exposição de livros de autores de São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

“Estamos desde o ano passado trazendo essa equipe da Letr’art já nas duas unidades, tanto em São Gonçalo quando em Niterói. No CApDHC desenvolvemos o projeto literário desde a Educação Infantil, com professores especializados, e nos primeiros segmentos adotamos em nosso projeto para as duas unidades, autores gonçalenses. Já no Ensino Fundamental II e Ensino Médio, adotamos livros com alguns autores aqui citados, Machado de Assis, William Shakespeare, Victor Hugo, Clarice Lispector e outros”, explicou a diretora Suzana.

Trilhando o caminho da literatura ao lado da instituição de ensino está a Letr’art | Foto: Layla Mussi