SG tem nova escola de samba!: Império do Porto da Ponte quer desfilar no Rio em 2026

Festa de lançamento da agremiação foi realizada no último dia 13, na Praça do Gradim - Foto: Késya Aguiar/ Império do Porto da Ponte

No embalo azul e branco da Império do Porto da Ponte, os sambistas dessa nova escola de São Gonçalo planejam atravessar a Baía de Guanabara e fazer história no Carnaval do Rio. A agremiação foi lançada em um grande evento, no último dia 13, com a participação de artista e personalidades do mundo do samba e do Carnaval na região.

Origens - Ao escolherem o nome da agremiação, seus fundadores voltaram ao passado, para homenagear o antigo bairro do Porto da Ponte, próximo à orla de SG, que deu origem depois, aos bairros do Gradim, Pontal, e Vila Oriente. A fundação da escola também é uma forma de dar continuidade ao trabalho cultural herdado do Bloco da Ponte Preta, já extinto, e que costumava reunir centenas de moradores no local. A exemplo de outras agremiações do mundo do samba, o bloco foi a extensão de um time de futebol amador do local.

Integrantes da ala de baianas da azul e branca 'abrilhantaram' a festa | Foto: Késya Aguiar/Império do Porto da Ponte

"No Carnaval desse ano, assistindo, pela TV, aos desfiles das escolas de samba, decidimos criar o Império, que inicialmente, seria um bloco, mas o número de adesões e a receptividade dos moradores foi tão grande, que o projeto de criação de uma escola aconteceu naturalmente", afirmou o presidente da agremiação, Lucas Guaraciaba. Um das parcerias em prol do projeto veio da Acadêmicos do Universo, pentacampeã do Carnaval gonçalense, que está disponibilizando alas, o intérprete Marcelinho, o mestre de bateria Claudinho, entre outros segmentos.

A Acadêmicos do universo também é de São Gonçalo e conquistou alguns carnavais na cidade | Foto: Késya Aguiar/Império do Porto da Ponte

"Apoiamos o projeto, porque ele é amplo, profissional e vai proporcionar, ainda mais, a difusão da cultura e do samba da cidade no carnaval carioca", afirmou Jedir Brisa, presidente da Universo, um dos segmentos, entre as agremiações de SG, que também vêm tentando sensibilizar os gestores públicos em prol da volta dos desfiles oficiais das escolas de samba na cidade - a última edição aconteceu há 10 anos, em 2015. A lanchonete 'Point dos Amigos', a Guiana Rações e o vereador gonçalense, Piero Cabral, também são apoiadores culturais do Império, que pleiteia se apresentar no Grupo de Avaliação, na Intendente Magalhães, em Campinho, no Carnaval de 2026.

Os segmentos da escola se apresentaram se apresentaram | Foto: Késya Aguiar/Império do Porto da Ponte

Pra mobilizar a comunidade e os segmentos, a escola já tem o planejamento de promover atividades em sua quadra, na Rua Leonor, 652, no Porto Velho, onde foi feita a festa de lançamento da escola, no último dia 13 de abril. No próximo dia 10 de maio, haverá a coroação do Rei da bateria, Yan Sollis, e da ranha, letycya Lemos, que no desfile de 2026, deverão estar à frente da bateria 'Tritom'.