Botafogo entra em campo pressionado pela Libertadores nesta quarta

O Botafogo entra em campo, às 21h30, desta quarta-feira (23), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, fora de casa, contra o Estudiantes. Os times tem a mesma pontuação no grupo.

Após uma vitória e uma derrota, o alvinegro precisa pontuar no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, para não se complicar no grupo A. Atualmente, a Universidad de Chile lidera o grupo com 7 pontos, com Botafogo e Estudiantes atrás, com três pontos cada.

Em um momento inconstante na temporada, a equipe não vence a três partidas e ocupa o 15º lugar no Brasileirão.

Leia também:

Justiça determina afastamento do presidente do INSS; entenda!



Festival 'Sementes do Hip-Hop' chega a São Gonçalo neste fim de semana



Uma vitória fora de casa seria fundamental para melhorar a situação da equipe na classificação e mudar o clima para o técnico Renato Paiva, que vem sofrendo diversas críticas por parte da torcida.

O Botafogo deve entrar em campo com;

John; Vitinho, Danilo Barbosa, Barboza, Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas; Artur, Savarino, Matheus Martins (Patrick de Paula); Igor Jesus.

A partida começa às 21h30, com transmissão da Globo e ESPN.