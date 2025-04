Metrô de Copacabana funcionará 24h para show de Lady Gaga

O MetrôRio terá um esquema especial para as pessoas que forem ao show da cantora Lady Gaga, no dia 3 de maio, na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. As estações do bairro vão funcionar 24h, a partir das 5h até as 23h do dia 4 de maio, dia seguinte ao show.

A concessionária pede para que os fãs deem preferência, tanto para ida, quanto para a volta, para a estação Siqueira Campos. A Cardeal Arcoverde estará funcionando somente para desembarque das 16h às 22h, e após as 22h, somente para embarque com cartões pré-adquiridos ou método de pagamento por aproximação (NFC).

Durante a volta do show, a linha 2 vai operar entre Pavuna e General Osório, e as linhas 1 e 4 seguirão o trajeto Uruguai, Tijuca e Jardim Oceânico. A transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações General Osório e Central do Brasil.