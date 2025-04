PM's zombam da morte do papa Francisco: “Já vai tarde”

Policiais militares do Pará foram flagrados fazendo comentários ofensivos sobre a morte do papa Francisco em um grupo interno de mensagens da corporação. As falas, que celebram a morte do pontífice, geraram indignação tanto dentro quanto fora da instituição. As informações são do portal Metrópoles.

Nos prints é possível ver um dos PMs compartilhando uma imagem do papa com a frase: “Menos um comunista na terra”, em tom de comemoração. Outro policial responde logo abaixo: “Já vai tarde”, e um terceiro completa: “O único homem santo que viveu entre nós foi Jesus”.

O episódio ocorre em meio à comoção internacional pela morte do papa Francisco, ocorrida no domingo (20/4). Reconhecido globalmente por seu compromisso com os direitos humanos, a justiça social e o diálogo inter-religioso, Jorge Bergoglio recebeu homenagens de líderes religiosos e políticos ao redor do mundo. No Pará, o governador Helder Barbalho decretou luto oficial.