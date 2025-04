Maricá F.C estreia na Série D em jogo histórico no João Saldanha

Neste sábado (19), o Estádio João Saldanha será palco de um momento histórico para o Maricá Futebol Clube: a estreia da equipe na Série D do Campeonato Brasileiro. O adversário da primeira rodada será o tradicional Rio Branco, do Espírito Santo. O confronto marca não apenas o início de uma nova etapa esportiva, mas também a consolidação de um projeto que vem crescendo e ganhando identidade ao longo dos últimos anos.

Será a primeira vez que o Tsunami disputará um campeonato nacional de longa duração. Em 2022, o clube participou da Copa do Brasil, mas foi eliminado pelo Guarani-SP na primeira fase. A competição, no entanto, possui um formato distinto, com jogos eliminatórios a cada fase, diferentemente da Série D.

A quarta divisão nacional reúne 64 clubes de todas as regiões do país. Na primeira fase, as equipes são divididas em grupos regionalizados e se enfrentam em jogos de ida e volta. Os quatro melhores colocados de cada grupo avançam para o mata-mata. No Grupo A6, além do Rio Branco, os adversários do Maricá F.C. são o também capixaba Porto Vitória, os paulistas Água Santa e Portuguesa de Desportos, o mineiro Pouso Alegre e os fluminenses Boavista e Nova Iguaçu.

Após estrear e se manter na elite do futebol carioca em 2025, o Maricá chega à Série D com a ambição de ir além da mera participação. O clube aposta na força do mando de campo e na conexão construída com a torcida local para transformar a competição em mais um capítulo de afirmação no cenário nacional.

Sob o comando do técnico Reinaldo, o elenco manteve a base do Campeonato Carioca e recebeu seis reforços pontuais para a disputa da Série D: o goleiro Júlio César, o zagueiro Victor Pereira, o volante Matheus Lira, o meia Marcelo e os atacantes Rafael Lucas (conhecido como Café) e Ceará. Todos estão relacionados para o confronto contra o atual campeão capixaba.

“Estrear diante do nosso torcedor é um estímulo a mais. Sabemos da tradição do adversário, que recentemente conquistou o campeonato capixaba, mas temos plena confiança no que estamos construindo. Nosso compromisso é competir em alto nível e honrar a camisa do Maricá F.C. nessa competição que é histórica para o clube”, afirmou o técnico Reinaldo.

Transmissão ao vivo

Os torcedores que não puderem comparecer ao Estádio João Saldanha poderão assistir ao jogo pelo canal oficial do clube no YouTube, o Maricá F.C TV: https://www.youtube.com/c/Maric%C3%A1FCTV. Todas as partidas em casa terão transmissão garantida pela plataforma. Para os jogos fora de Maricá, a exibição dependerá de acordos com os clubes mandantes.

A partida entre Maricá e Rio Branco está marcada para as 16h deste sábado.