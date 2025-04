Centro-Dia oferece atividades para mais de 50 pessoas com deficiência em SG

O Centro-Dia para Pessoas com Deficiência de Vista Alegre, em São Gonçalo, é uma unidade especializada no serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência e suas famílias. Após obras de revitalização, o local foi reinaugurado ano passado pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria da Pessoa com Deficiência, e, atualmente, atende a mais de 50 gonçalenses.

O espaço recebe jovens e adultos entre 18 e 59 anos com deficiência (física, auditiva, visual, intelectual e múltiplas deficiências). As formas de acessar o serviço são por demanda espontânea de membros da família, da comunidade e busca ativa ou por encaminhamento dos demais serviços socioassistenciais e dos órgãos de defesa e garantia de direitos.

A equipe do Centro-Dia é formada por assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional e pedagoga. A unidade também conta com equipe de cuidadores que auxiliam os usuários durante o tempo em que permanecem no local.

“O trabalho da nossa equipe disciplinar é de extrema importância aqui. É necessário manter uma constância nas atividades, pois alguns ensinamentos que parecem simples podem ser esquecidos por alguns dos usuários. Então, seguimos focados em garantir o melhor desenvolvimento para eles”, disse a pedagoga do espaço, Ingrid Barcelos.

No local, são oferecidas oficinas recreativas, pedagógicas, ocupacionais, serviços de promoção à saúde e cuidados básicos da vida diária. Além disso, os responsáveis pelos assistidos têm um espaço confortável para convivência e participação em algumas atividades, realizadas de segunda a sexta-feira. As equipes dividem turmas para os turnos da manhã, das 9h30 às 11h30 e para a tarde, das 13h30 às 16h30.

Glenda dos Santos, de 56 anos, afirmou que a sua filha, Letícia Coelho, de 26 anos, participa ativamente das oficinas. “Aqui é perfeito, pois depois que eles se tornam jovens adultos não participam de muitas atividades e, ter aqui em São Gonçalo um espaço como esse é maravilhoso! Nossos filhos socializam, nós mães também conversamos e todos fazem amizades. Eles se desenvolvem muito com os profissionais daqui”, declarou.

As pessoas com deficiência que desejam frequentar o Centro-Dia devem se dirigir ao espaço, com os seguintes documentos: Identidade, CPF, comprovante de residência do município e o laudo médico mais recente.

Serviço: O Centro-Dia para PCD fica na Estrada São Pedro, em Vista Alegre (ao lado do CRAS de Vista Alegre).