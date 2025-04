Ex de Marcello Novaes diz que ator terminou namoro, após cirurgia no 'bumbum'

Marcello Novaes está solteiro. O ator, de 62 anos, revelou a novidade durante a festa de lançamento da "Dona de mim", próxima novela das 7, que aconteceu na noite da última terça-feira, 16, no Rio. Na ocasião, o galã justificou que o término com a modelo Saory Cardoso, de 29 anos, aconteceu por que ele precisava "focar no trabalho". Mas parece que a história não foi bem essa.

"Como muitos de vocês já viram na entrevista que acabou de sair com o Marcello Novaes para a Quem, nós não estamos mais juntos. É um momento delicado para mim, pois o término foi uma decisão dele, comunicada por telefone há poucos dias, logo após eu ter feito um preenchimento nos glúteos que acabou incomodando ele", escreveu.

A modelo ainda afirmou que ele terminou o namoro por uma chamada de áudio. "Não espero empatia de alguém que encerra uma relação de três anos por telefone e já expõe tudo publicamente dessa forma. Mas espero que vocês consigam compreender que estou passando por um momento difícil", acrescentou.

Após anunciar o término, Saory republicou duas mensagens na web, as quais os internautas especulam serem indiretas ao ex-namorado. "Narcisistas não querem parceiros, querem plateia, aplauso e submissão", diz uma. "Ele faz questão de te diminuir, porque precisa se sentir maior", afirma a outra. Vale ressaltar que em nenhuma dessas duas postagens o nome de Marcello Novaes foi citado.

Na última segunda-feira, 14, Saory postou nas redes sociais que fez uma harmonização glútea. "Eu amei tanto", disse ela, mostrando o antes e o depois do procedimento estético. Veja abaixo:

Ela participou da segunda temporada do reality "De férias com o ex" e em 2019 foi apontada como affair de Neymar, após ser vista em Paris. Na época, a modelo havia sido convidada pelo jogador para a festa que ele realizou em Barra Grande, na Bahia, no réveillon daquele ano.

Marcello foi casado com a atriz Leticia Spiller, com quem tem um filho, Pedro Novaes, de 28 anos. Ele também é pai do cantor Diogo, de 29, do relacionamento com a empresária Sheyla Beta.