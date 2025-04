Polícia Civil prende integrante de facção envolvido em pelo menos 4 homicídios

Policiais civis da 12ª DP (Copacabana) prenderam um dos principais assassinos de uma facção criminosa do Rio. O homem foi identificado como responsável direto por quatro homicídios, mas é investigado pela participação em diversos assassinatos. Ele foi localizado, nesta quinta-feira (17), na zona rural do município de Macaé, no Norte Fluminense.

De acordo com as investigações, o preso integrava um grupo envolvido em mais de 20 mortes, ocorridas entre 2017 e 2021. A atuação da quadrilha era marcada por extrema violência e tinha como alvo rivais da facção. Dois dos homicídios atribuídos ao criminoso vitimaram entregadores de aplicativo, mortos sob a suspeita infundada de colaborarem com um grupo inimigo.

A quadrilha atuava na Região Metropolitana do estado. Além do preso nesta quinta, o líder do grupo foi preso em fevereiro de 2022 e outro comparsa em 2021. A Polícia Civil tenta localizar outros três foragidos integrantes da quadrilha, sendo que apenas dois juntos possuem mais de 80 anotações criminais e 14 mandados de prisão.