Movimento tranquilo na BR-101 marca início do feriadão no RJ

O feriado prolongado será ainda mais extenso no estado do Rio de Janeiro, por conta da sequência de datas comemorativas - Foto: Enzo Britto

Quem deixou para pegar a estrada no primeiro dia do feriadão encontrou a BR-101, na altura de São Gonçalo, com trânsito tranquilo na manhã desta sexta-feira Santa (18). A situação contrastou com o movimento intenso registrado na noite de quinta-feira (17), quando muitos motoristas anteciparam a viagem.

O feriado prolongado será ainda mais extenso no estado do Rio de Janeiro, por conta da sequência de datas comemorativas: Semana Santa, Tiradentes (21) e São Jorge (23). Entre os dias 17 e 24 de abril, a concessionária Arteris Fluminense, responsável pela administração da BR-101, estima a passagem de mais de 1 milhão de veículos pela rodovia.

Diante do aumento esperado no fluxo ao longo dos próximos dias, a concessionária reforça o alerta para que os motoristas redobrem os cuidados ao volante, respeitando especialmente os limites de velocidade estabelecidos na via.

Confira orientações para ter uma viagem mais segura:

- Use cinto de segurança. Todos os ocupantes do veículo devem usar o cinto durante a viagem, inclusive passageiros do banco traseiro;

- Crianças devem ser transportadas na cadeirinha ou assento específico, de acordo com a idade;

- Respeite os limites de velocidade da rodovia;

- Respeite a sinalização de trânsito;

- Não esqueça de manter os faróis acesos enquanto estiver na rodovia;

- Mantenha distância de segurança em relação ao veículo que trafega a frente;

- Vai de moto? Use capacete;

- Realize um check-up completo no veículo antes de iniciar a viagem, verificando principalmente itens de segurança, tais como pneus, parte elétrica, triângulo e estado geral dos cintos de segurança, além do combustível;

- Em caso de neblina, o motorista deve redobrar a atenção e diminuir a velocidade.