Preso em MG acusado do assassinato da nutricionista Andrea Charret

Acusado de ter assassinado a nutricionista gonçalense Andrea Cabral Monteiro Charret, de 54 anos, no último dia 31 de abril, em Itaguaí, Matheus Pareto da Silva, de 24 anos, foi preso, na tarde desta quinta-feira (17), no Morro do Papagaio, na região sul de Belo Horizonte, Minas Gerais, numa ação conjunta entre as polícias Civil do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, com apoio da PM mineira. Contra ele, a polícia cumpriu um mandado de prisão temporário pela execução de Andrea.

Os policiais chegaram ao acusado após ele ser reconhecido através de câmeras de seguranças que o flagraram no portão do condomínio onde Andrea havia passado o final de semana com o namorado, e saía de carro para trabalhar, na segunda-feira do crime.

“Após ele ser reconhecido, iniciamos uma investigação mais aprofundada e encontramos outros indícios. O acusado movimentou a conta da vítima e quando foi chamado para prestar depoimento, fugiu para outro Estado”, explicou o delegado William Bezerra, da Divisão de Homicídios da Baixada.

O Morro do Papagaio, também chamado de Aglomerado Santa Lúcia, é um dos mais antigos aglomerados da capital mineira, tendo sua origem no começo do século XX. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, o local conta com cerca de 16 mil habitantes.

O acusado seguirá em Minas, pelo menos até a próxima semana, por causa dos feriados, mas, em seguida, virá para o Rio para prestar depoimento. A prisão dele não finda as investigações sobre o caso. “As investigações continuam, até para saber se ele atuou com mais alguém, por exemplo. Ele vai prestar depoimento e vamos seguir com as investigações sobre o caso”, destacou o delegado.

Andrea Charret | Foto: Divulgação

Andrea era moradora do Laranjal, em São Gonçalo, e trabalhava em Ramos. Ela mantinha um relacionamento há cerca de dois anos com um homem, morador de Itaguaí. Para facilitar a relação do casal, eles alternavam entre ela passar o final de semana na casa dele e ele passar o outro na casa dela.

No último final de semana de março, Andréa passou o sábado e o domingo na casa do namorado, pois era aniversário da neta dele. Já na segunda-feira (31), pouco antes das 6h, Andrea saiu dirigindo seu carro, o Mobi preto, placa RNO2D94, e seguiria direto para o trabalho em Ramos, mas foi executada a tiros assim que deixou o condomínio.

O corpo de Andrea foi deixado às margens da rodovia, em uma distância de oito minutos da casa onde estava.

O carro da nutricionista foi roubado, assim como o celular dela, mas junto ao corpo foram deixadas as bolsas de roupas que ela levava, bem como seus documentos, cartões de crédito e R$ 50. O carro de Andrea ainda não foi localizado.