Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION) abre vagas para Assistente Administrativo

O cargo de Assistente Administrativo é um dos grandes atrativos do concurso público da Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION). Com exigência de nível médio de escolaridade, o cargo oferece estabilidade e um salário acima da média.

São 10 vagas disponíveis, além de cadastro de reserva, tornando-se uma excelente oportunidade para ingressar no serviço público. Outro ponto positivo é que o diploma de escolaridade só é exigido no momento da posse, permitindo que candidatos em fase de conclusão dos estudos também possam participar do processo seletivo.

As inscrições para o concurso já estão abertas e vão até o dia 12 de maio, pelo site www.selecon.org.br. É preciso preencher o formulário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, que é de R$ 80 para os cargos de níveis médio e técnico. O certame oferece outros cargos e os salários variam entre R$ 2.300,40 e R$ 12.002,00. Há reserva de vagas destinadas a negros, pardos e pessoas com deficiência. O edital com todas as informações está disponível no site.

Além das vagas para o cargo de Assistente Administrativo, o concurso oferece mais 48 vagas imediatas, juntamente com a formação de cadastro de reserva para todos os cargos.

Leia também:

Quadrisal? Família viraliza desafiando padrões da 'família tradicional' com humor





Neymar é "detonado" na internet após nova lesão: 'Só se machuca em véspera de feriado'

As oportunidades estão distribuídas entre os cargos de Técnico em Contabilidade (3 vagas), Técnico em Hidrologia (2 vagas), Técnico em Informática (3 vagas) e Técnico em Topografia (3 vagas).

Para os níveis superiores, há vagas destacadas para as seguintes funções: Advogado (3), Analista de Informática (5), Analista de Recursos Humanos (4), Arquiteto (5), Contador (3), Engenheiro Ambiental (4), Engenheiro Civil (6), Engenheiro Eletricista (4), Engenheiro Mecânico (2) e Geógrafo (1).

As provas objetivas e de redação acontecerão no dia 15 de junho, com etapas específicas para cada nível de escolaridade. O resultado final está previsto para ser divulgado em setembro e terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Esse é o primeiro concurso realizado pela ION, uma empresa pública ligada à Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), responsável por executar obras e serviços de infraestrutura na cidade, além de realizar manutenção e reparos em bens municipais.

Inscrições neste link: www.selecon.org.br