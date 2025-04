Falso boleto já fez mais de 14 mil vítimas: veja como se proteger de golpes

Em tempos de golpes cada vez mais sofisticados, atenção aos detalhes é a principal aliada dos consumidores. Entre os crimes mais frequentes, o golpe do falso boleto aparece como um dos mais relatados no país — com mais de 14 mil casos registrados, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Os golpistas adulteram boletos e desviam pagamentos para contas fraudulentas por meio de e-mails, SMS, aplicativos e sites falsos. A boa notícia é que atitudes simples podem evitar grandes prejuízos. Confira cinco orientações fundamentais para não cair nesse tipo de armadilha:

Verifique os dados do boleto: Antes de pagar, confira se o nome do beneficiário está correto. Em caso de dúvida, entre em contato com a empresa pelos canais oficiais.

Atenção ao código de barras: Os três primeiros dígitos indicam o banco de destino. Se não baterem com o banco informado no boleto, desconfie.

Evite links suspeitos: Nunca clique em links recebidos por e-mail ou mensagem para emitir boletos. Acesse sempre o site oficial da empresa.

Confira a data e o valor: Boletos fora do padrão ou com valores inesperados podem indicar fraude.

Observe erros de português: Falhas na ortografia e na formatação são sinais comuns em golpes.

A Febraban também recomenda que, no momento do pagamento, o consumidor confira se os dados exibidos na tela do banco correspondem exatamente às informações do boleto. Se houver qualquer divergência, a transação deve ser imediatamente cancelada.

Com o avanço da digitalização dos serviços financeiros, é essencial manter práticas seguras. Empresas sérias nunca pedem senhas ou dados pessoais por telefone, e-mail ou mensagem. Recebeu um contato estranho? Desconfie. Procure diretamente os canais oficiais.

Para reforçar essas orientações de forma didática, a administradora de consórcios Embracon disponibiliza a websérie gratuita “Dicas para fugir do golpe do boleto”. São três vídeos curtos e objetivos, com explicações claras sobre os cuidados na hora de pagar boletos. “A informação é uma forma poderosa de prevenção”, afirma Luís Toscano, vice-presidente de Negócios da Embracon. “Com pequenos gestos, é possível proteger seu dinheiro e evitar dores de cabeça.”

