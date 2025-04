Disque Denúncia: Programa Linha Verde lança a 27ª edição da Campanha Disque Balão

O Linha Verde, programa do Disque Denúncia do Rio de Janeiro específico para recebimento de denúncias sobre crimes ambientais, lança a 27ª edição da campanha “Disque Balão”. A campanha é lançada todo ano em abril e se estende até o dia 15 de setembro.

No ano de 2024, o Linha Verde cadastrou 192 denúncias envolvendo grupos de baloeiros, locais de comercialização, fabricação ou soltura de balões, 65% a mais do que no ano de 2023. Com auxílio dessas denúncias, o Comando de Polícia Ambiental apreendeu pelo menos 110 balões, além de mais de 300 materiais utilizados na confecção dos mesmos, como buchas, lanternas, bocas de balão e fogos de artifício.

É importante ressaltar que a polícia não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, por isso a denúncia é valiosa, permite que a polícia identifique com maior brevidade esses locais. Além disso, as informações auxiliam a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, o Comando de Polícia Ambiental, a Delegacia de Meio Ambiente e a Superintendência de Combate aos Crimes Ambientais, no planejamento de operações contra balões não tripulados, Vale alertar ainda o próprio risco de o balão cair aceso em florestas, usinas, aeroportos e residências, produzindo grandes prejuízos patrimoniais, ameaçando o nosso meio ambiente e colocando a vidas em risco. No fim do mês de março, por exemplo, dois balões caíram na grande Tijuca, um deles no quintal de uma casa em Vila Isabel e o outro ficou preso nos fios de uma concessionária de energia na Rua Professor Gabizo.

Com o lançamento da campanha “Disque Balão” o Disque Denúncia espera ajudar não somente a população, mas também às forças policiais nessa missão de conscientizar e mostrar os perigos dessa prática. Sabe-se que entre os meses de abril e junho são contabilizados os maiores casos, período em que se iniciam os preparativos em homenagem a São Jorge, comemorado no próximo dia 23, dia das mães e também festas juninas. O problema é ainda agravado pela menor umidade do ar no outono. Cabe ressaltar que a prática de soltar balões é crime (artigo 42 da Lei de Crimes Ambientais nº 9.605/98). A pena para quem for pego confeccionando, comercializando ou soltando balões que possam provocar incêndios é de 1 a 3 anos de detenção ou multa, ou ainda ambas as penas cumulativamente.

Desde o início deste ano, já foram registradas 37 denúncias envolvendo balões (18 em 2024; 12 em 2023 e 9 em 2022) – se compararmos os mesmos períodos), sendo que essas informações vieram dos municípios do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, São Gonçalo, São João de Meriti, Duque de Caxias, Guapimirim, Nilópolis, Nova Friburgo. Ainda foram cadastradas denúncias de balões vindas de outras cidades que não do Estado do RJ, como por exemplo, Diadema, São Paulo, Santa Isabel (todas cidades do Estado de SP) e Campo Mourão (PR).

Na cidade do Rio de Janeiro, onde chegaram pelo menos 12 denúncias, as informações sobre a prática tem vindo dos bairros do Cachambi, Jacarepaguá, Bangu, Benfica, Cordovil, Curicica, Jacarezinho, Maria da Graça, Parada de Lucas e Taquara.

A campanha “Disque Balão” foi criada no ano de 1999 pelo Disque Denúncia, com o objetivo de estimular a população a denunciar locais de comercialização de balões, prevenir e reprimir a ação de baloeiros e a realização de festivais e desde 2013 passou a integrar o bojo do programa Linha Verde. Ela serve principalmente para sensibilizar a população para os riscos que os balões geram para a conservação e preservação dos recursos ambientais e para a segurança humana.

O programa Linha Verde, do Disque Denúncia, já recebeu em 2025, mais de 8 mil denúncias de crimes ambientais em todo o Estado do RJ.

A população pode denunciar a prática de soltura de balões e outros crimes contra o meio ambiente ao Linha Verde, através do telefone (21) 2253-1177 e 0300 253 1177,- ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).

LINHA VERDE, o Disque Denúncia do Meio Ambiente