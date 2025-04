Caminhão tomba em São Gonçalo e carga de bananas é saqueada

Na madrugada desta quarta-feira (16), um caminhão que transportava bananas tombou na Rua Lúcio Tomé Feiteira, no bairro Vila Lage, em São Gonçalo. O acidente não deixou feridos, causando apenas danos ao veículo e o saque de parte da carga de frutas.

De acordo com o motorista, ele e o ajudante estavam na segunda entrega do dia. Por volta da 1h da manhã, o veículo perdeu o equilíbrio em uma curva acentuada, antes da entrada da Rua Doutor Alberto Torres. O caminhão tombou no canteiro central, espalhando a carga de bananas pela via.

Com o impacto, a cabine do caminhão ficou destruída, com a estrutura de ferro retorcida, principalmente na área do motorista. Apesar do estrago, o condutor e o ajudante não se feriram e conseguiram sair do veículo por conta própria.

A Prefeitura de São Gonçalo enviou equipes para sinalizar a via e evitar novos acidentes.