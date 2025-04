'Lei do ex!': Com dois gols de Pedro Raul, Vasco é derrotado pelo Ceará

O Vasco da Gama perdeu por 2 a 1 para o Ceará na noite desta terça-feira (15), jogando na Arena Castelão, em Fortaleza. A partida foi válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vegetti marcou o gol cruzmaltino, aos 47 do segundo tempo, diminuindo a diferença no placar, construído pela equipe nordestina, com dois gols de Pedro Raul, um 'ex-vascaíno' que não aconteceu em sua passagem por São Januário.

O próximo compromisso do Gigante da Colina pela competição é no sábado (19), às 18h30, diante do Flamengo, pela 5ª rodada. O Vasco mandará a partida no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho (Jair), Payet (Alex Teixeira); Garre (Adson), Vegetti e Nuno Moreira (Rayan). Técnico: Fábio Carille.

CEARÁ: Bruno Ferreira (Fernando Miguel); Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado, Matheus Bahia; Diego, Fernando Sobral, Lucas Mugni (Matheus Araújo); Aylon (Guilherme), Pedro Raul, Galeano. Técnico: Léo Condé.

Cartões amarelos: Paulo Henrique, Paulinho, Hugo Moura, Vegetti; Fabiano Souza, Matheus Bahia e Galeano (CEA).