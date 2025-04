Traficante do PCC é presa durante velório do companheiro no RJ

Foragida da Justiça de São Paulo, Chayane Machado dos Santos, de 26, apontada pela polícia como intergrante das facção Primeiro Comando da Capital (PCC) e que utilizava tornozeleira eletrônica, foi presa, na última exta-feira (12/4) durante o velório do companheiro, em Itaguaí, na Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Civil, ela já havia sido presa duas vezes por tráfico de drogas e era alvo de um mandado de prisão em aberto. Apesar das detenções anteriores, ela continuava, segundo a polícia, sendo considerada uma pessoa de confiança tanto do PCC quanto do Comando Vermelho, atuando como intermediadora no tráfico entre as duas facções.

A primeira prisão ocorreu em 2022, quando foi flagrada na Rodovia Presidente Dutra transportando nove quilos de cocaína de Jacareí (SP) para o Complexo do Lins, na zona norte do Rio de Janeiro. Em 2023, foi novamente presa em Itaguaí, dentro de um ônibus, levando mais de 2 mil cápsulas da mesma droga do Complexo do Chapadão (RJ) para São Paulo.

As investigações apontam que ela também distribuía drogas em áreas dominadas pelo Comando Vermelho. O companheiro da traficante, que estava sendo sepultado no momento da prisão, era considerado um dos “puxadores de guerra” do Comando Vermelho. Ele morreu na quinta-feira (10/4) durante confronto com policiais na comunidade Sem Terra, também em Itaguaí. De acordo com o delegado Rodrigo Bichara, ele também tinha envolvimento direto com o tráfico de drogas.