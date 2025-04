Morre motociclista vítima de acidente com ônibus na Alameda

O jovem Carlos Henrique Lorenzo, de 23 anos, morreu na madrugada deste domingo (13), após não resistir aos ferimentos causados pelo grave acidente envolvendo um ônibus da linha 483, Jardim Catarina - Niterói, da Viação Fagundes, e a sua motocicleta nesta sexta-feira (11), na Alameda São Boaventura, Niterói. A direção do Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), que atendeu a Carlos Henrique, informou que ele sofreu politraumatismo.

Carlos Henrique, que também era conhecido como Cazerrique, trafegava pela via com sua motocicleta quando se envolveu em uma acidente. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o jovem foi socorrido ainda no local, e logo em seguida levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal) apresentando estado de saúde considerado moderado. Na unidade hospitalar, Carlos Henrique permaneceu internado em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

Nas redes sociais, circulam imagens do acidente, que mostram o homem ferido deitado no chão e populares tentando socorrê-lo antes da chegada dos bombeiros. Houve reflexo no trânsito em diferentes pontos de Niterói, em decorrência do acidente, incluindo o Centro da cidade. Usuários relataram que a espera para a saída de ônibus do Terminal Presidente João Goulart ultrapassou uma hora.