Thais Fersoza, esposa de Michel Teló, completa 41 anos e ganha surpresa da família

A atriz Thais Fersoza, completa 41 anos neste domingo (13) e em comemoração ao marido, o cantor Michel Teló, de 44 anos e os dois filhos do casal, Melinda de 8 e Teodoro, de 7, fizeram uma surpresa para ela. Por meio das redes sociais, a famosa compartilhou as fotos do momento de carinho junto com a família e agradeceu pelas “bênçãos”.

"Hoje é meu dia!!! E ele começou assim… cercada de amor! Obrigada, senhor, por tantas bênçãos... pela saúde e proteção! Pelo Teu amor por mim. Eu sinto esse amor diariamente em cada escolha, atitude, bênçãos, livramentos, proteção e conquistas! Cada dia ao acordar, agradeço e sinto o seu amor por mim! Obrigada pela minha saúde, pela minha família, por trabalhar com o que eu amo e ser valorizada e reconhecida por ele, por amigos fiéis e verdadeiros. Por ser tão amada!", escreveu Thais na legenda da postagem.

Logo em seguida, desejou que tenha ainda mais conquistas e felicidades. "Que esse novo ciclo seja incrivelmente maravilhoso! Coloco sempre minha vida em tuas mãos. Sei que o senhor sabe o que é melhor pra mim! Que comecem os 41! Cheio de saúde, bençãos, sabedoria, amor, conquistas e muitos sorrisos felizes!!! Desde já, obrigada! Me sinto iluminada", encerrou.

Os presentes que a atriz ganhou foram um buquê de flores, além de uma cartilha escrita à mão com a frase, “41 coisas que a gente ama em você”. Para completar a lista de presentes, também teve um prato de frutas decorado, que segundo Thais, já virou “tradição de família”, com a mensagem “Mamãe, você é ‘manaminosa’”. E como todo bom aniversário, não poderia faltar o bolo, que era roxo decorado com borboletas.

Apesar de todas as surpresas no dia do aniversário, Thais ganhou mais uma antecipadamente, no último sábado (5), teve uma celebração com bolo e doces e também uma pulseira de miçangas estampando a frase “parabéns pra você”.

Thais e Michel estão casados há 10 anos e em comemoração, em outubro do ano passado renovaram os votos nos pés do Cristo Redentor