Corpo de jovem que pulou em rio na Baixada é encontrado

O corpo da jovem de 22 anos que desapareceu no último sábado (05) após pular no Rio Botas, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foi encontrado por agentes do Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira (07). As buscas por Roberta Kelles, de 22 anos, aconteciam desde o fim de semana.

Segundo testemunhas e amigos da vítima, ela estava voltando de uma festa quando decidiu pular no rio por vontade própria, como parte de um brincadeira. O episódio aconteceu em um dos dias de maior volume de chuva na região. O corpo foi encontrado entre a Ponte Santa Maria e a Ponte do Pilar. A data e o local do sepultamento ainda não foram confirmados.

