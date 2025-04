Chuvas deixam quase 200 pessoas desalojadas em Angra dos Reis

Pelo menos 193 pessoas ficaram desalojadas por conta das fortes chuvas que atingiram o município de Angra dos Reis entre a noite de sexta-feira (04) e a manhã deste sábado (05). O temporal provocou inundações, deslizamentos e quedas de árvores em diferentes regiões da cidade. A rodovia Rio-Santos precisou ser interditada em diferentes pontos por conta do risco de desabamento.

Segundo a Defesa Civil de Angra, foram detectados quinze pontos de deslizamentos de terra. Os rios Japuíba e Caputera transbordaram. De acordo com o órgão, um volume total de 347 mm de chuva foi registrado no município nas últimas 48 horas. Não há registro de feridos até o momento; 36 pontos de apoio foram abertos pela Prefeitura.

Na rodovia Rio-Santos, quatro pontos foram fechados pela concessionária CCR para inspeção por conta do risco de desabamento: do km 503 ao 500 (Angra dos Reis), km 542 ao 528 (Paraty), km 473 ao 455 (Angra dos Reis) e km 433 ao 428 (Mangaratiba). Até às 16h45, três dos pontos já haviam sido liberados e apenas no trecho do km 473 ao 455 permanecia com tráfego fechado.