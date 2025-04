Tri-campeão na Sapucaí, Nêgo é dispensado pela Acadêmicos de Niterói após o título

Terminou de forma surpreendente o 'casamento' do intérprete Edson Feliciano Marcondes, o Nêgo, de 69 anos, e a Acdêmicos de Niterói, campeã da Série Ouro no Carnaval de 2025 e recém promovida ao Grupo Especial. Nem mesmo o fato de ser um dos mais laureados cantores do Carnaval no país e também tri-campeão nas últimas três edições da Série Ouro, foram levados em consideração pela escola, ao dispensar o artista, que fez um desabafo em suas redes sociais.

"Querem fazer outra escola, não sei nem o que falar. Fiz um trabalho árduo, duro, ensaiei direto, imprimi o máximo que pude.... Pensei em subir (para o Grupo Especial) e me levarem. Estou cansado disso", desabafou Nêgo, que foi anunciado na última quarta-feira como o novo intérprete da Botafogo Samba Clube, escola que irá para seu segundo ano na Série Ouro.

O que chamou a atenção no mundo do samba e da crítica especializada foi o fato de Nêgo conseguir integrar um grupo responsável pelo terceiro campeonato recente na Série Ouro, mas não ter acompanhado a agremiação na elite. Ele era o intérprete da Império Serrano, no Carnaval de 2022, quando a escola foi campeã do grupo, e no ano seguinte, aconteceu a mesma situação quando ele estava na Porto da Pedra.

Acadêmicos de Niterói agora está na elite do Carnaval do Rio | Foto: Divulgação-Riotur

Para o último carnaval, Nêgo, morador de Niterói, conta que chegou a fazer um acerto "de boca" com a escola de sua cidade: se subisse para o Grupo Especial, se ele fosse mantido, o que não ocorreu. A Acadêmicos de Niterói não se manifestou sobre a saída do intérprete.

Apesar de estar perto de compeltar 70 anos, em agosto, Nêgo, que recebe, todos os anos, inúmeras solicitações para defender sambas em concursos em escolas de todas as partes do país, revela que tem planos de permanecer no mundo do samba brasileiros por muitos carnavais. Até o fechamento desta edição, a Acadêmicos de Niterói não havia se manifestado sobre o assunto.

Leia também:

Chuvas fortes fazem municípios do Rio de Janeiro suspenderem aulas

Porto da Pedra realiza neste sábado ação com serviços de saúde e atividades de lazer