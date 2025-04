Chuvas fortes fazem municípios do Rio de Janeiro suspenderem aulas

Aulas foram suspensas nas cidades da Região Serrana, Costa Verde e da Baixada Fluminense nesta sexta-feira(4) por causa das fortes chuvas que atingem o estado do Rio de Janeiro. Até então, já foram registrados pontos de alagamento. A Defesa Civil alerta para o risco de deslizamentos.

A prefeitura de Petropolis decretou ponto facultativo nas repartições públicas. Um alerta via SMS foi enviado ainda pela manhã, alertando os moradores sobre o risco de chuvas intensas.

Em Teresópolis, a suspensão das aulas foi anunciada na quinta-feira (3), com equipes municipais mobilizadas para minimizar riscos e responder a emergências. Na Costa Verde, as escolas municipais de Angra dos Reis também foram fechadas.

Em Nova Iguaçu, as aulas da manhã ocorreram normalmente no turno matutino. Porém, estudantes dos turnos da tarde e noite terão atividades remotas. Os profissionais da educação desses períodos também exercerão as atividades em formato remoto. As escolas que funcionam como pontos de apoio em caso de chuvas permanecem abertas para atender a população.

São João de Meriti e Belford Roxo, seguiram a mesma medida e suspenderam as aulas nos turnos da tarde e noite. Em Mesquita, todas as atividades presenciais foram suspensas desde a manhã desta sexta-feira (4).

Na capital, as escolas municipais seguem com funcionamento normal. A Secretaria de Estado de Educação informou, em nota, que os diretores das escolas estaduais estão orientados a acompanhar o volume de chuvas em suas regiões e podem suspender as aulas, se necessário.

Segundo a Defesa Civil Estadual, choveu forte durante toda a madrugada na Costa Verde e na capital. A temperatura mínima registrada foi em Petrópolis, de 15,2°C.