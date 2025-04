Prefeitura de Niterói alerta para previsão de chuvas fortes

A Prefeitura de Niterói está alerta para a previsão de mudança do tempo. O Centro de Monitoramento e Operações (CMO) da Defesa Civil está monitorando uma frente fria que se aproxima da cidade e pode trazer chuvas fortes, a partir desta sexta-feira (04). A previsão se estende ao longo do fim de semana, com altos acumulados de água. Seguindo o plano de contingência do município, as equipes da Prefeitura estarão de prontidão.

O tempo começa a mudar nesta quinta-feira (03), com possibilidade de pancadas moderadas isoladas de chuva. A Defesa Civil pede que a população acompanhe os alertas e atualizações emitidos através dos canais oficiais (sites, redes sociais, rádio). O Município conta com plantão 24h de monitoramento meteorológico, com envio detalhado de informações sobre a previsão do tempo e de avisos através do aplicativo Alerta DCNIT, SMS (40199) e grupos no WhatsApp.

As equipes das secretarias de Assistência Social e Economia Solidária (SMASES), Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e Ordem Pública (Seop) estão em alerta para acompanhar qualquer emergência, assim como a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) e a Niterói Transportes e Trânsito (NitTrans).

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou aviso de “possibilidade de chuvas com acumulado entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos”. O alerta ainda sinaliza risco de corte de energia elétrica. Desde o início do ano, a Defesa Civil de Niterói conta com a presença de um agente da concessionária de energia elétrica (Enel) no Centro de Monitoramento. O objetivo é viabilizar uma resposta ágil a ocorrências de falta de energia, especialmente em períodos de chuvas intensas.

Sistema Municipal de Defesa Civil – A Defesa Civil de Niterói tem 154 Nudecs (Núcleos de Defesa Civil) e mais de 3000 voluntários pela cidade. O sistema de monitoramento conta, atualmente, com 61 pluviômetros e 37 sirenes espalhadas pelas comunidades, com alcance de mais de 120 mil pessoas. Além disso, existem cerca de 30 pontos de apoio para a população nos casos de acionamento de sirene e riscos de deslizamentos e desabamentos que podem ser consultados por meio do aplicativo Alerta DCNit, no ícone sirenes - pontos de apoio.

Defesa Civil alerta para as seguintes orientações:

- Pessoas em áreas de risco devem ficar atentas para eventuais ameaças de deslizamentos e devem estar preparadas para se deslocarem para locais seguros;

-As pessoas que estiverem em locais seguros devem permanecer nestes locais até o aviso de chuva intensa cessar;

-Evite transitar em áreas alagadas e próximas a córregos, canais e rios sujeitos a transbordamento;

-Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas atmosféricas, evite ficar próximo a árvores, redes de distribuição de energia elétrica, toldos, tapumes ou em áreas descampadas.