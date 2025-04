Vasco acerta empréstimo de Maxime Domínguez para clube da MLS

O Vasco acertou o empréstimo do meia Maxime Domínguez para o futebol norte-americano. O suíço vai defender o Toronto FC, time canadense que disputa a MLS, dos Estados Unidos. O vínculo será até o fim da temporada.

O acordo foi divulgado na tarde desta quinta-feira (03). Maxime chegou ao Vasco no meio de 2024 e atuou em apenas 14 jogos. Ele anotou apenas um gol, no empate contra o Atlético-GO, pela 36ª rodada do Brasileirão do ano passado.

O meia perdeu espaço em 2025 e acabou disputando apenas seis jogos neste começo de ano. Em dois deles, ele atuou como titular. Com os retornos de Paulinho e Jair após lesão, e a contratação de Tchê Tchê, Maxime foi para o final da fila entre as opções do técnico Fábio Carille.

Leia também:

▶ Casal é preso após laudo confirmar agressão a bebê de 4 meses em Nova Iguaçu

▶ MUVI, em São Gonçalo, recebe mais de 70 bicicletários

O jogador foi relacionado pela última vez no dia 1º de março, contra o Flamengo, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca, mas permaneceu no banco de reservas. Após o jogo da volta, Maxime foi visto na Sapucaí, ao lado de Payet, para acompanhar os desfiles das escolas de samba.

Isso gerou um incômodo interno dentro do clube. Mesmo não sendo relacionado para o duelo, o entendimento é que o episódio poderia ter sido evitado. Na reapresentação, Maxime e Payet conversaram com o departamento de futebol, mas em tom conciliador, de acordo com pessoas de dentro do clube. Também houve uma reunião do presidente Pedrinho com o grupo de atletas.