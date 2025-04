Hemorio inicia a campanha Páscoa Solidária

A campanha Páscoa Solidária do Hemorio está aberta. Até o dia 8 de abril, a unidade estará recebendo doações de barras de chocolate, caixas de bombom e outras guloseimas, que serão distribuídas aos pacientes onco-hematológicos e hematológicos atendidos pelo Hemorio.

No ano passado, cerca de 330 pacientes internados e de ambulatório foram beneficiados com a campanha. Os interessados podem deixar as doações na sede do Hemorio, localizada no Centro do Rio.

Moradora de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, a menina Alice Santos, de 6 anos, é paciente do Hemorio desde os 3 meses de idade e realiza tratamento para anemia falciforme. Ela faz um apelo para a arrecadação dos chocolates, que são distribuídos para as crianças e os adolescentes, além das famílias.

Alice Santos, de 6 anos, é paciente do Hemorio desde os 3 meses de idade e realiza tratamento para anemia falciforme | Foto: Divulgação

O hospital do Hemorio é exclusivo para pacientes com doença falciforme, sendo referência nessa área no estado, talassemia (distúrbio que provoca anemia crônica), doença de Willebrand (disfunção plaquetária), leucemias, mieloma e múltiplos linfomas.

A ala pediátrica, voltada a crianças e adolescentes, é temática e imita o fundo do mar. Ela foi desenvolvida para humanizar o tratamento. No espaço Henfil, o atendimento é concentrado aos pacientes adultos.

O Hemorio fica na Rua Frei Caneca, 8, Centro do Rio.