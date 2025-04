Prefeitura de São Gonçalo determina prontidão para riscos de temporais

O prefeito Capitão Nelson determinou que todas as equipes da Defesa Civil e Secretaria de Conservação, incluindo Parques e Jardins, permaneçam de prontidão a partir desta sexta-feira, até o final de domingo, em decorrência da previsão de temporais e ventos fortes em todo o Estado do Rio.

Na noite desta quinta-feira, o prefeito reuniu o comandante da Defesa Civil, major Felipe Assumpção, e os secretários de Conservação, Edson Leal, e de Comunicação, Alexandre Coutinho, para traçar as ações imediatas e revisar o plano de contingência para o caso de acionamento de sirenes nas regiões de maior risco de incidentes naturais.

No início da manhã desta sexta-feira, equipes da Conservação estarão nas ruas reforçando as ações diárias de limpeza de bueiros e galerias de águas pluviais, em especial em bairros com pontos críticos e histórico de alagamentos.

Já a partir desta noite, a Defesa Civil reforçará o monitoramento e acompanhamento das condições climáticas, emitindo alertas à população através de mensagens por SMS e através das redes sociais da Defesa Civil e da Prefeitura. Em caso de emergência, o telefone da Defesa Civil é 199 e o dos Bombeiros é 193.