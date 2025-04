Polícia é acionada para verificar corpo alvo de disparos em Itaboraí

Um corpo de um homem foi encontrado baleado na manhã desta quinta-feira (03), no bairro São José, em Itaboraí. Agentes da 71ª DP (Itaboraí) foram acionados e chegaram ao local para verificar uma denúncia sobre.

Ao chegar no local e se deparar com a vítima, os policiais começaram a investigar situações possíveis. Além das marcas de tiro, o corpo possuía marcas de espancamento. Não houve identificação da vítima e não havia familiares no local.

Leia também:

▶ Casal é preso após laudo confirmar agressão a bebê de 4 meses em Nova Iguaçu

▶ MUVI, em São Gonçalo, recebe mais de 70 bicicletários

A polícia também não encontrou testemunhas do crime e câmeras de monitoramento não visualizaram os possíveis responsáveis pelo crime.